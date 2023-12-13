تعاون بين إينوك و«ماروبيني» في إنتاج وقود الطائرات المستدام

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة إينوك، مذكرة تفاهم مع مجموعة التجارة والاستثمارات اليابانية (ماروبيني) للتعاون في إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) وبيعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في تحقيق الاقتصاد الدائري وإزالة الكربون في قطاع الطيران.

وتندرج الاتفاقية في إطار الخطة التي أعلنت عنها مجموعة إينوك أخيراً لتوفير وقود الطائرات المستدام لجميع عملائها بحلول عام 2030، وتهدف إلى دعم التحول في قطاع الطيران نحو تحقيق الحياد الكربوني وإحداث نقلة نوعية في مجال السفر الجوي المستدام بالمنطقة.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون إينوك و«ماروبيني» على تطوير نهج متكامل لتحقيق الحياد الكربوني بالاستفادة من أحدث التقنيات، مما يساهم في إعادة تشكيل مشهد الطيران، حيث تعد المبادرة خطوة واعدة لإزالة الكربون وتحقيق الاستدامة في قطاع الطيران.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام إينوك بالاستدامة بما يتماشى مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050». ومن خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات، نعتزم توسيع حضورنا خارج حدود الإمارات لتشمل توفير وقود الطائرات المستدام عبر جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعد هذه الخطوة جزءاً استراتيجياً من خططنا لتوفير هذا الوقود لجميع العملاء بحلول عام 2030 بما يتماشى مع رؤيتنا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطيران». وقال أتسوشي سوزوكي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ماروبيني للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا: «نقف على أعتاب حقبة جديدة في قطاع الطيران مع اقتراب تطوير أولى منشآتنا لإنتاج وقود الطائرات المستدام، ومباحثاتنا الواعدة لتوفيره إلى الناقلات الإقليمية العاملة في مطار دبي.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن تقديري العميق لفرق العمل في إينوك و«ماروبيني» على مساهمتهم الكبيرة في تحقيق تلك المساعي». وتتشارك إينوك و«ماروبيني» هدف رسم ملامح مستقبل جديد في قطاع الطيران وبدء حقبة أكثر استدامة في عالم يسعى جاهداً للوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية.

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