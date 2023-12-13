تسليم «سمانا جولف أفينيو» في «دبي للاستوديوهات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت «سمانا للتطوير العقاري»، بمراسم التسليم الرسمية لمشروع «سمانا جولف أفينيو» في «مدينة دبي للاستوديوهات».

وأقامت الشركة حفلاً بمناسبة انتهائها بنجاح من تنفيذ المشروع بحضور المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري (ريرا).

وأكدت «سمانا للتطوير العقاري» تحقيق معدل نمو بلغ 600% في 2023، بالتزامن مع نجاحها في إطلاق 12 مشروعاً جديداً على مدار العام، كجزء من خارطة طريقها الطموحة لعام 2023. ويعزز هذا الإنجاز مكانة «سمانا للتطوير العقاري» ضمن أسرع 10 شركات خاصة للتطوير العقاري نمواً في دبي.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «سمانا للتطوير العقاري»: «إن تحقيق معدل نمو مدهش يبلغ 600% في 2023 يضعنا ضمن أكبر 10 شركات خاصة للتطوير العقاري في دبي. وقد استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 600% .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز