«عروض الشارقة للتسوق 2023» تنطلق الجمعة

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق بعد غد الجمعة «عروض الشارقة للتسوق 2023»، الحدث الترويجي والترفيهي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 15 ديسمبر الجاري وحتى 20 يناير 2024 بكافة مناطق ومدن إمارة الشارقة، مع برنامج حافل ومتنوع من الفعاليات الترفيهية المدهشة والتجارب الاستثنائية والأنشطة التسويقية المبتكرة والعروض الترويجية والجوائز المذهلة لتضفي الأجواء الاحتفالية على جميع أفراد العائلة على مدار 37 يوماً.

ويشهد الحدث مشاركة العشرات من مراكز التسوق وآلاف المحال التجارية التي بادرت إلى التسجيل لدى غرفة الشارقة وإطلاق أقوى عروضها الترويجية على مختلف أنواع المنتجات وأفخر العلامات التجارية العالمية، كما ستتضمن الدورة الجديدة مجموعة كبيرة من الفعاليات التراثية والفلكلورية في أفضل مراكز التسوق والمعالم السياحية ووجهات الترفيه العائلي بإمارة الشارقة، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة التسويقية والجوائز القيمة والهدايا للمتسوقين.

وجهة متميزة

وأشار عبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى أن دولة الإمارات تشهد زخماً سياحياً كبيراً خلال موسم الشتاء، حيث تتصدر قائمة الوجهات السياحية العالمية الأكثر استقطاباً للزوار القادمين من الخارج، بما تتميز به من تنوع في وجهاتها السياحية والترفيهية وامتلاكها لأكبر مراكز التسوق والترفيه على مستوى المنطقة، إلى جانب ما تشهده من فعاليات ومهرجانات عالمية، ويأتي تنظيم عروض الشارقة للتسوق لتسهم في تعزيز هذا المشهد السياحي المتنامي وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للمواطنين والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث تعتبر العروض واحدة من أهم الفعاليات والمهرجانات التسويقية والترفيهية بالدولة والتي تحظى بإقبال واسع من الجمهور، خصوصاً في ظل ما تتضمنه من باقة متنوعة وواسعة من العروض الحصرية والأنشطة الترفيهية الجاذبة.

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