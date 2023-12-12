«هايبرفورس» يدعم التحول الرقمي في الإمارات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سيلزفورس، الشركة الأولى والمتخصصة في مجال تطوير حلول إدارة علاقات العملاء (CRM)، عن تعزيز التزامها بالتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال إطلاق حل «هايبرفورس» (Hyperforce) الذي يرتكز على منصة سيلزفورس الموثوقة.

ويوظف حل «هايبرفورس» نطاق السحابة العامة ومرونتها من أجل تسهيل نشر حلول سيلزفورس وتزويد عملائها العالميين بمرونة أفضل تتيح لهم النمو على الصعيد العالمي، وفي الوقت ذاته خدمة العملاء على الصعيد المحلي. ويتم تقديم «هايبرفورس» من خلال الشراكة الاستراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، ويعد تطوراً لافتاً في منصة سيلزفورس، ويوفر خيارات جديدة لتأمين وتخزين البيانات داخل الدول، الأمر الذي يتسم بأهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسات الإقليمية والعالمية في القطاعات الخاضعة للقوانين المطبقة مثل الحكومات والخدمات المالية والاتصالات، حيث يتيح لهذه القطاعات مواكبة التشريعات دائمة التطور المتعلقة بالخصوصية، والتركيز أكثر على أمن البيانات وتوطينها محلياً.

وأصبح بمقدور العملاء بفضل «هايبرفورس» تعزيز مستويات الثقة والأمن والقدرة على الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يوظف «هايبرفورس» حل «آينشتاين ترست ليير» (Einstein Trust Layer) وكامل أجزاء منصة «آينشتاين 1»، ما يتيح لشركة سيلزفورس توفير الأسس الآمنة والقابلة للتطوير والموثوقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويتزامن إطلاق «هايبرفورس» مع مرحلة حساسة تسعى خلالها الشركات في منطقة الشرق الأوسط إلى إنجاز التحول الرقمي بهدف الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة وتلبية التوقعات المتنامية للعملاء في هذه المنطقة ذات مستويات النمو المتسارعة. وتشير التوقعات الصادرة عن شركة «آي دي سي» للأبحاث إلى ارتفاع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وخدمات الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 30.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة بنسبة 5% عن عام 2022.

وتعمل مؤسسات رائدة مثل بريد الإمارات، وشركة «تيكوم» المتخصصة في العقارات التجارية، وشركة «إعمار مصر» ذراع شركة «إعمار العقارية» الإماراتية في مصر، مع سيلزفورس بهدف إنجاز رحلة التحول الرقمي الخاصة بها. وحققت هذه المؤسسات بفضل هذا التعاون نتائج تجارية ملموسة تجسدت في تحسين الإنتاجية، وتقليل الوقت اللازم لتقديم الخدمة، وزيادة رضا العملاء. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن قائمة شركاء سيلزفورس في الشرق الأوسط تشمل كذلك كلاً من «أكسنتشر»، و«كاب جيميني»، و«كلاودز لاب»، و«كوبيرج»، و«ديلويت»، و«إي آي - تيك»، و«إي بي إيه إم»، و«إنسبارك»، و«أو إم جي»، و«بي دبليو سي»، و«ببلسيز سابينت»، و«سمارت» وغيرها.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «يسعدنا دمج منصة سيلزفورس لإدارة علاقات العملاء في الأنظمة التشغيلية الخاصة بأعمال البريد العادي والبريد السريع لدى بريد الإمارات، مما يمثل خطوة كبيرة نحو التميز التشغيلي. وستعمل الشراكة مع سيلزفورس والحلول التي تقدمها على تبسيط العمليات وإنشاء منهجية عمل موحدة متمحورة حول العملاء، مما يمكن الشركة من تلبية متطلبات العملاء وتوقعاتهم بدقة وعبر توفير خدمات مخصصة. يعد إطلاق منصة «هايبرفورس» في دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة تطور واعد، حيث يوفر فرصاً مبتكرة لنمو الأعمال. وهو يتماشى مع جهودنا المشتركة الرامية إلى دعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزاً للتكنولوجيا والابتكار في المنطقة».

وقال تيري نيكول، نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لشركة سيلزفورس في الشرق الأوسط: «يعد «هايبرفورس» أداة لتغير جذري سيمكن المؤسسات من تطوير وتحسين قدرتها على الالتزام بمعايير الامتثال المحلية وتعزيز خدمة العملاء. وستكون سيلزفورس بفضل حل «هايبرفورس» قادرة على تمكين المؤسسات العاملة في جميع القطاعات من تبني أحدث الابتكارات في مجال حلول إدارة علاقات العملاء، والاستفادة من القدرات المشتركة للسحابة والذكاء الاصطناعي بما يساعدها على الارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات جديدة واغتنام فرص النمو الهائلة المتاحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط».

وقال ياسر حسن مدير عام القطاع التجاري لدى شركة أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يسرنا تهنئة سيلزفورس على إطلاق «هايبرفورس» في منطقة الشرق الأوسط في هذا الإنجاز التحولي الذي يجسد التزام الشركة بالتحول الرقمي الإقليمي. ونظراً لكوننا شركاء فخورين بهذه المبادرة، فإننا مسرورون لتصميم هذا الحل بناءً على منصة «أمازون ويب سيرفيسز» وتوفيره لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر ديسمبر الجاري. يسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا بضمان قابلية التطوير والمصداقية والأمن للشركات التي تتبنى التقنيات المتطورة، ويسهم حل «هايبرفورس» المدعوم بمنصة «أمازون ويب سيرفيسز» في تبسيط نشر حلول سيلزفورس وتعزيز أمن البيانات والتخزين وتوطين البيانات محلياً. ونحن واثقون من أننا سنتمكن عبر هذا التعاون من اغتنام فرص جديدة ودعم الإبداع والابتكار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع».

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