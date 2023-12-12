2.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 625 مبايعة بقيمة ملياري درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 530.63 مليون درهم و573 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.47 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66.81 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 64.22 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 62.55 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 82.14 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 10.6 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 27.06 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 305 ملايين درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيراً مبايعة بقيمة 43.88 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 110 مبايعات بقيمة 87.67 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 83 مبايعة بقيمة 201.7 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 112.09 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 692.52 مليون درهم منها 17 رهنا لأراض بقيمة 132.13 مليون درهم و98 رهنا لفلل وشقق بقيمة 560.39 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 362 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 58.14 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 75.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نايف بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 9.62 مليون درهم.

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