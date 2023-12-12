«بلاك مارلن» مشروع مشترك بين الخليج للملاحة و«سكوربيو» في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة أنها أنشأت مشروعاً مشتركاً جديداً مع شركة «سكوربيو»، حيث سيتم تسمية المشروع المشترك «بلاك مارلن» لإدارة وتشغيل السفن، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، والتي ستقدم حلول إدارة السفن للعملاء الإقليميين.

ستستفيد هذه الشراكة الاستراتيجية من قدرات وخبرات الخليج للملاحة وسكوربيو. حيث ستجمع بلاك مارلن بين الأساليب التي أثبتت جدواها في إدارة السفن والأدوات الأفضل في فئتها في تحليلات البيانات والاستدامة والامتثال التنظيمي من أجل تحقيق عوائد تجارية متفوقة لأصحاب السفن.

سيتم إطلاق المشروع بثماني سفن، أربع من كل شريك. ومن خلال تبادل الخبرات، ستقدم بلاك مارلن مجموعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات الفردية للمالكين عبر قطاعات الشحن المختلفة ونماذج التشغيل المتعددة.

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة، بالاتفاقية: «سيؤدي هذا التعاون مع شركة سكوربيو إلى دمج الموارد المتفوقة والقوة التقنية للجانبين، وتعزيز الإدارة الفنية ونظام مراقبة الجودة الذكي لعمليات السفن، وتحسين فائدة وكفاءة إدارة عمليات السفن، وسد الفجوة في الخدمات المحلية البحرية الشاملة، وتقديم خدمات أعلى جودة وأكثر كفاءة لعملائنا».

من جهته، قال أوغو رومانو، العضو المنتدب لشركة سكوربيو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتوافق هذا المشروع تماماً مع الأهداف والرؤية المستقبلية لشركة سكوربيو. لم يكن المشهد البحري للإدارة الفنية معقداً إلى هذا الحد أكثر من أي وقت مضى، نظراً للحاجة إلى كفاءة الطاقة، والتوقعات الديناميكية للمنظمين والعملاء، وضرورة تجميع الفريق المناسب من المهنيين المتحمسين، سواء على متن السفينة أو على الميناء، الذين يمكنهم تحقيق النتائج. نحن نؤمن أنه بفضل فريق الإدارة الممتاز لشركة الخليج للملاحة، وممارساتهم التجارية الذكية والمعايير الأخلاقية المشرفة، فإنهم يمثلون شريكاً مثالياً لنا. نحن متحمسون جداً للمضي قدماً في هذه الرحلة مع الخليج للملاحة».

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