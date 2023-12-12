شراكة لتطوير «كازا كانال» في دبي بـ 3.1 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت «إيه إتش إس العقارية»، الشركة المتخصصة في تطوير العقارات الفائقة الفخامة في دبي، شراكة استراتيجية مع «فندي كازا» (FENDI CASA) لتطوير مشروعها الجديد «كازا كانال» في دبي. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز المفهوم الفريد لهذا المشروع الأيقوني، الذي تبلغ القيمة الإجمالية لتطويره 850 مليون دولار (3.12 مليارات درهم).

ويتميز المشروع بموقعه الحيوي عند قناة دبي المائية. وستضع «فندي كازا» كافة خبراتها في هذا المشروع وفق أعلى معايير الفخامة في العالم، بما يوفر للسكان أقصى درجات الرفاهية المتناغمة مع التصاميم الفريدة، ووفق مفهومٍ جديدٍ للعيش بتفاصيل راقية وأسلوب حياة معاصر.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مكانة دبي على الخارطة العالمية لفئة العقارات الفائقة الفخامة، حيث يوفر المشروع للسكان أسلوب حياة مميز واستثنائي، مع إطلالات بانورامية ساحرة على الواجهة المائية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور عباس سجواني، المؤسس والمدير التنفيذي لـ «إيه إتش إس العقارية»، وألبيرتو دا باسانو، المدير التنفيذي لـ «فندي كازا»، بالإضافة لكبار الموظفين من كلا الطرفين.

وقال عباس سجواني: «مشروع كازا كانال يتجاوز المفهوم التقليدي للتطوير العقاري، عبر تقديم مفهوم جديد لأسلوب حياة الرفاهية. وفي سوق لا يزال يبحث عن أعلى معايير الفخامة، يأتي مشروعنا كازا كانال ليلبي توجهات ومتطلبات المشترين. إن تعاوننا مع فندي كازا في هذا المشروع، يقدم مستوى آخر من التفاصيل المعاصرة، التي يفتقدها سوق دبي العقاري اليوم. فمن خلال دمح هوية الفخامة الخاصة»فندي كازا«في هذا المشروع، سنقدم تجربة معيشة استثنائية».

وشارك ألبيرتو دا باسانو رؤيته حول هذا المشروع قائلاً: «إن هذه الشراكة هي علامة فارقة وقيّمة لـ فندي كازا، التي تُثري التصاميم الداخلية بلمسات جمالية مذهلة، والتي تستمر باكتساب أهميتها من خلال مشاركتها في تطوير المشاريع الفريدة حول العالم. نحن فخورون كوننا جزءاً من كازا كانال، هذا المشروع الذي يجسد بشكل مثالي الركائز التي بُنيت عليها استراتيجتنا: الأصالة، التفرد، والرغبة».

وسيقدم المشروع الفائق الفخامة أسلوب معيشة لا مثيل له، مع وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 4,500 قدم مربع إلى 30,000 قدم مربع. كما سيتضمن مجموعة من منازل البوتيك الحصرية، بالإضافة الى منازل بينتهاوس من أربع غرف، وفلل عُلوية مكونة من خمس وست غرف، إضافةً إلى ثلاثة قصور علوية فائقة الفخامة.

وسيحظى السكان بمرافق خاصة في الوحدات الحصرية، تتضمن صالة سيجار، وتجارب تناول الأطعمة الراقية والمميزة ومنطقة سبا ومرافق للترفيه (يوغا، حمام تركي، وغرف العناية الشخصية) إضافة إلى غرفة عرض سينمائية، وخدمات استقبال فاخرة على مدار 24 ساعة، كما يوجد خدمة السائق لتوفير اقصى درجات الراحة للسكان.

الجدير بالذكر أن تصميم الديكور الداخلي لمشروع كازا كانال قد تم من قبل الشركة العالمية هيرش بيدنر أسوشيتس، في حين تم تنفيذ التصميم المعماري من قبل «شون كيلا»، المهندس المعماري العالمي الذي يقف خلف تصميم «متحف المستقبل»، الأيقونة المعمارية الجديدة في دبي.

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