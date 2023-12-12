«الاتحاد لخدمات الطاقة» و«مطارات دبي» تتعاونان في مجالي التطوير المستدام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاتحاد لخدمات الطاقة، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مطارات دبي، حيث يشمل التعاون مبادرة تطويرية مبتكرة ومشروعاً شاملاً للطاقة الشمسية، وذلك تأكيداً على التزام المؤسستين بالاستدامة والريادة البيئية، وبما يتماشى مع أهداف الاستدامة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وتعمل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بالتعاون مع مطارات دبي، الجهة المشغلة لعدد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بما في ذلك مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، لتكون في طليعة الجهود الرامية إلى إحداث تحولات إيجابية في ممارسات الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع في مطارات دبي وفورات كبيرة في الطاقة والمياه سنوياً، وأن تلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل أكثر صداقة للبيئة واستدامة للمنطقة.

وتعليقاً على الإعلان، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، وتزامناً مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإننا نحرص على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تشاركنا الرؤية نفسها في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني. إن الاستدامة هي محور اهتمامنا وتركيزنا، ويمثل تعاوننا مع مطارات دبي خطوة محورية في التزامنا بالاستدامة البيئية، والعمل على كفاءة الطاقة من خلال تدابير التطوير واعتماد الطاقة النظيفة من خلال استخدام الطاقة الشمسية. ومن خلال هذه المشاريع، تهدف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة إلى لعب دور رئيسي في تحقيق رؤية دبي للوصول إلى مستقبل مستدام."

من جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تلتزم مطارات دبي بتوفير أفضل شبكة عالمية للربط الجوي مع إيلاء الأولوية للاستدامة البيئية في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال. وتُعد شراكتنا مع الاتحاد لخدمات الطاقة في مجال المشاريع الموفرة للطاقة تأكيداً على التزامنا باعتماد ممارسات مبتكرة ومستدامة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكذلك مع الجهود المشتركة التي يبذلها قطاع الطيران بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة".

ومن شأن هذا التعاون الحيوي أن يرسخ معياراً جديداً للشراكات المستدامة، ويسلط الضوء على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه الجهود المشتركة في كل من كفاءة الطاقة والريادة البيئية؛ حيث رسخت فيه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة ومطارات دبي معياراً جديداً للممارسات المستدامة، ما يمهد الطريق أمام مستقبل مشرق يتجاوز التوقعات الحالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز