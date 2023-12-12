بيع شقة بـ 60 مليون درهم في منطقة «قناة دبي المائية»

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري بدبي اليوم صفقة مبايعة بقيمة 60 مليون درهم لشقة في منطقة قناة دبي المائية، وذلك ضمن مشروع "ون كنال" الذي أطلق العام الماضي ويحمل العلامة الإيطالية الفاخرة فيندي كاسا.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الشقة التي تطل على قناة دبي المائية 9310 قدم مربع، وتتكون من خمس غرف وصالة.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي خلال ساعات الصباح الأولى أكثر من 539 مليون درهم، حيث تصدرت منطقة نخلة جبل علي من حيث قيمة الصفقات عبر بيع أرض تجارية بقيمة 66.8 مليون درهم، تلتها صفقة في منطقة فالكون سيتي أوف ويندرز لبيع أرض سكنية بقيمة 64 مليون درهم، ثم صفقة في نحلة جبل علي أيضاً لأرض تجارية بقيمة 62 مليون درهم.

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