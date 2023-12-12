محمد بن راشد ينشئ «صُندوق دبي للاستثمارات»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون 25 لسنة 2023 بإنشاء «صُـندوق دبي للاستثمارات» كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس 94 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وعُضويّة معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائباً للرئيس، وعبدالعزيز محمد الملا، وراشد علي بـن عبود، وأحمد علي مفتاح. ويهدف «صندوق دبي للاستثمارات» إلى تنمية أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام داخل الدولة وخارجها، لتحقيق العوائد التي تخدم مصلحة الأجيال الحاضرة والمستقبلية، وفقاً لأفضل المُمارسات السّليمة والآمِنة، وتعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، من خلال دعم الموازنة العامة لبناء احتياطيات مالية قوية، تدعم تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

كما تهدف المؤسسة إلى المساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجية والسياسات العامة المعتمدة للإمارة، عبر الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية بشكل فعّال وفقاً لأفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية للارتقاء بالنُّمو الاقتصادي في دبي وتعزيز إمكانيات حكومة دبي في تحقيق التنمية المستدامة عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز