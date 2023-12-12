مشاركون من 140 دولة في معرض IPS للعقار 2024 بدبي

المصدر: دبي- البيان

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يستعدّ معرض (IPS) للعقار، لتنظيم فعاليات دورته العشرين لعام 2024، بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الفترة من 27 لغاية 29 فبراير 2024، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعدّ المعرض منصّة استثنائيّة لعرض العقارات في الشرق الأوسط أمام الأسواق المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض عارضين من أكثر من 140 دولة حول العالم، إلى جانب الإمارات، أبرزها المملكة المتحدة وتركيا والهند وباكستان والسعودية وقطر وعمان ومصر.

وتواصل دبي تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات العقارية، وبحسب الخبراء، يشهد سوق العقارات في دبي نمواً متزايداً منذ بداية عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر هذه النمو خلال 2024. وبالتزامن مع هذا النمو المستدام، من المقرر أن يسلط معرض IPS للعقار 2024، الضوء على ازدهار القطاع العقاري في إمارة دبي، من خلال استعراض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع، ومجال الإنشاءات في الدولة، أمام الزوار والمشاركين، لرفع وتعزيز مستقبل القطاع العقاري، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني.

ويُعزى النشاط المستمرّ بالقطاع العقاري في دبي، إلى العديد من المحركات الرئيسة التي من المتوقع أن تعيد تشكيل السوق العقارية خلال عام 2024. وتواصل الإمارة النابضة بالحياة، نجاحها المستمر لاستقطاب المستثمرين الأجانب، بفضل اقتصادها القوي، وبيئتها السياسية المستقرة، والآفاق الاستثمارية الجاذبة التي توفرها. فضلاً عن النمو المتوقع لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة، والذي سيسهم في تعزيز منظومة دبي العقارية، وتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

نمو مستدام

وأكّد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ الإمارة تعد واحدة من أسرع المدن العالميّة على صعيد النمو المستدام للقطاع العقاري، وذلك نتاج جهود وتوجيهات حكيمة للقيادة الرشيدة، وتطلعاتها الطموحة نحو المستقبل.

وقال بن مجرن: «شهدنا في السنوات الأخيرة، تحقيق نتائج استثنائيّة على صعيد جذب واستقطاب الاستثمارات العقاريّة، وكذلك في أعداد وحجم التصرفات عُموماً، ولم يكن ذلك ليتحقّق، لولا الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالقطاع العقاري، لترسيخ مكانته وجهة عالميّة تُنافس أكبر المدن العالميّة. لقد كانت دبي سبّاقة في تبنّي العديد من التقنيات المبتكرة، وتوظيفها لخدمة القطاع العقاري، وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُعزّز الريادة، وتضمن الحوكمة الفعّالة للقطاع، وسنحرص في أراضي دبي، بالتعاون مع شركائنا، على مُواصلة هذا النهج، لتحقيق المزيد من النجاحات والاستدامة في سوق العقارات».

وجهة مفضلة

وبدوره، أكد داوود الشيزاوي رئيس معرض العقارات الدولي، على المكانة المتميزة لإمارة دبي في عالم العقارات الدولي، والتي باتت الوجهة المفضلة لكافة المستثمرين والمشترين من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتمتع به إمارة دبي من سهولة الإجراءات، وقوة التشريعات التي تحمي المستثمرين، والتسهيلات غير المسبوقة المقدمة، وسن القوانين الاستشرافية، مثل قانون صناديق الاستثمار العقاري الذي تم إقراره في عام 2022، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي. ونحرص في معرض IPS على توفير منصة مثالية للتواصل مع مجتمع المستثمرين العقاريين والمتعاملين وأصحاب المصلحة، لترسيخ ثقتهم بالقطاع العقاري في دبي.

مكانة عالمية

وشهدت أسعار العقارات السكنية في دبي، ارتفاعاً بنسبة 5.6 % خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك وفق بيانات من نايت فرانك، وهو ما يمثل الربع التاسع على التوالي لنمو الأسعار، والذي أدى بدوره إلى دفع قيمة العقارات نحو زيادة ملحوظة، بنسبة 20 % مقارنة بالربع الأول 2020. ما يرسخ مكانة السوق العقارية في إمارة دبي على الساحة العالمية، كنقطة جذب للمستثمرين العقاريين، وتوفير عوائد مجزية، وفرص لتنويع المحافظ الاستثمارية. كما تشهد دبي ارتفاع الطلب على العقارات المستأجرة من قبل الأجانب ومحترفي الأعمال، على حدٍ سواء. ووفقاً للنتائج الأخيرة لتقرير سوق العقارات الصادر عن شركة استيكو، استمر متوسط أسعار إيجار الشقق والفلل في تسجيل نمو قوي خلال الربع الأول 2023، مع زيادات ربع سنوية بلغت نسبتها 4 % و7 % على التوالي.

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