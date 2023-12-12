«إيجل هيلز» تتعاون مع «برود» لبناء أول مشروع سكني بدون مواد خرسانية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أبرمت «إيجل هيلز» اتفاقية تعاون مع شركة «برود» (Broad) الصينية، لإدخال تقنية «هولون» منخفضة الكربون للبناء إلى الإمارات، حيث يتم استخدام هياكل غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في إنشاء المباني.

وقع الاتفاقية محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» مع زنج يو رئيس شركة برود الصينية، بحضور تشانغ ييمينغ سفير الصين بالإمارات.

وأكد محمد العبار أن الاتفاقية تعكس التزامنا في مجال الاستدامة والوعي البيئي بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة في القطاع العقاري. وأوضح أن الاتفاقية باكورة إنشاء أول مبنى بهذه التكنولوجيا في أبوظبي عبر إنشاء برج سكني سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر وإنجازه في أقل من 6 أشهر. وأشار العبار إلى أن الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، حيث احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها أكثر من 900 مبنى.

15 طابقاً

وأكد العبار – في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر- أن المبنى سيتكلف 100 مليون درهم، ويتكون من 15 طابقاً. وأوضح أنه تتم المفاضلة بين 3 أو 4 مواقع وسيتم الاتفاق مع البلدية حول مساحة المبنى الكلية والإعلان عن ذلك خلال شهرين. وأضاف أن حوائط المبنى تأتي من الشركة بالخارج ويتم تركيبها بالإمارات، مشيراً إلى أنه في المستقبل سيتم إنشاء مصنع في الإمارات لتصنيع حوائط المباني بتقنية «هولون» منخفضة الكربون.

وحول مستقبل العقارات في الإمارات، أكد العبار أن القطاع العقاري في الإمارات في وضع جيد، فلدينا سياسات حكومية مميزة إلى جانب أن النمو الاقتصادي جيد.

وشدد على أن شركات المقاولات مطالبة بتوفير حلول جديدة، لأنه خلال 10 سنوات ستكون هناك قوانين جديدة في العالم بخصوص المباني تراعي البيئة ولا بدّ أن نواكب ذلك. وأشار العبار إلى أن برج خليفة وضعنا في الاعتبار عند إنشائه موضوع الاستدامة وأن يكون صديقاً للبيئة، وكثيرون لا يعرفون أنه يتم يومياً تجميع المياه التي تتكون على برج خليفة وجدرانه من الرطوبة ويتم تخزينها واستغلالها في الزراعة، وكذلك لدينا إنتاج طاقة من المباني حول البرج تساعد في توفير الطاقة في البرج نفسه، هذه تكنولوجيا استخدمناها قبل 15 عاماً، لكن التكنولوجيا اختلفت اليوم وتقدمت.

توفير

وحول طبيعة المباني الجديدة قال العبار: اتفقنا على إنشاء أول مبنى يمكن إعادة استخدامه بالكامل بنسبة 100 %، حيث يوفر 90 % في الطاقة، ويحسّن نوعية الهواء بنسبة 100 %، فلا يوجد غبار في هذه المباني، ولا يوجد استخدام للخرسانة ولا الإسمنت نهائياً، ويمكن أن يتم تشييد مبنى بارتفاع ما بين 15 إلى 30 طابقاً وكلما زاد عدد الطوابق كانت التكلفة أقل. وأشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة لتصنيع الحوائط يتم تنفيذها من خلال الروبوتات مثل صناعة السيارات، وهذا يعني أن الأخطاء قليلة، ولا يوجد تلوث، ومع الوقت سيصبح البناء أسرع وأقل في التكاليف.

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