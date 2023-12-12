«تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» تفوز بجائزة أفضل تواصل رقمي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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فازت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بجائزة أفضل تواصل رقمي على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن جوائز «تيليكوم ريفيو» السنوية، وتم تسليم الجائزة في ختام الدورة السابعة عشرة من قمة قادة قطاع الاتصالات التي عُقدت في فندق لو ميريديان بدبي بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي للاتصالات، وعدد من الخبراء والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومات الرقمية، وقادة الصناعة.

وحصدت الهيئة هذه الجائزة تكريماً لبرنامجها في التواصل والتوعية عبر كل القنوات المتاحة وبالأخص القنوات الرقمية، ولدورها الفاعل في التفاعل مع الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمجتمع ككل عبر منصاتها الرقمية في إطار خطة شاملة مصممة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع والشركاء على المستويين المحلي والإقليمي.

وقال محمد الكتبي، نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة: الأهمية الاستراتيجية لرسالة الهيئة، وتأثيرها الحاسم في مسيرة التحول الرقمي وصنع المستقبل تفرض أعلى درجات التواصل والتفاعل مع المجتمع بأفراده وقطاعاته المختلفة، وهذا يتطلب رؤية شمولية تأخذ في الاعتبار أسلوب الحياة الرقمي السائد في دولة الإمارات وما يتبع ذلك من اختيار القنوات الملائمة لكل شريحة مجتمعية. وقد نجحت استراتيجية الاتصال المؤسسي في أن تكون رديفاً فاعلاً للهيئة في دوريها التنظيمي والتمكيني، وكانت التوعية جزءاً مهماً من عملية نشر الثقافة الرقمية، وتشجيع الناس على تبني الحلول الرقمية.

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