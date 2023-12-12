انطلاق معرض «ديفليكس» للأحذية والمنتجات الجلدية بدبي

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت مؤخراً فعاليات معرض «ديفليكس 2023» للأحذية والمنتجات الجلدية في دبي فيستيفال سيتي دبي. وأكد مصدرو الأحذية والجلود أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر فرص نمو قوية للتجارة مع قوة شرائية يتوقع ارتفاعها بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 6 و8% في جميع أنحاء المنطقة، مع قيادة الإمارات لهذا الاتجاه.

وأجمع مسؤولون يمثلون بعض مراكز الجلود العالمية في مصر والهند وتركيا على أن إمكانات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتضاعف في ضوء بيانات ستاتيستا التي تشير إلى أن مبيعات التجزئة غير الغذائية في دول مجلس التعاون وحدها من المتوقع أن تتجاوز 150 مليار دولار بحلول 2026.

وتعد الهند ثاني أكبر مصدر للملابس الجلدية والرابع عالمياً بمجال الجلود، حيث حققت 5.2 مليارات دولار في السنة المالية 2022 - 2023 ويشارك أكثر من 60 شركة من الهند في«ديفليكس»».

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