منصة «آيا» تحصل على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية في دبي

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة Web 3 Innovations FZE التابعة لشركة «إنجن ستارتر»، المتخصصة في مجال إطلاق تقنيات «الويب 3» والاستشارات، عن حصولها على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، لتقديم خدمات إدارة الأصول الافتراضية والاستثمار. وسيظل الترخيص غير قابل للتشغيل بانتظار وفاء الشركة بجميع الشروط المتبقية ومتطلبات التوطين المحددة التي تفرضها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، على أن تتمكن بعدها من مباشرة عملياتها، رهناً بشروط إعادة التحقق والحصول على الموافقة التنظيمية.

وقال براكاش سوموسوندرام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنجن ستارتر» ومؤسسة «آيا» (AYA Foundation): «يشكل حصولنا على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) دليلاً على التزامنا الراسخ بمتطلبات الترخيص التي تفرضها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية».

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