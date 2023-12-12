تباين أداء الأسهم في أولى جلسات الأسبوع

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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تباين أداء أسواق المال المحلية في أولى جلسات الأسبوع، حيث استقر مؤشر سوق دبي المالي عند 3934 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.43%، فيما عاود مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية النشاط، ويرتفع بنسبة 0.117%، ليصل إلى 9411 نقطة.

استقطبت الأسهم سيولة تخطت حاجز 1.1 مليار درهم، موزعة بواقع 983 مليون درهم في سوق أبوظبي، وحوالي 145.7 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت الأسهم إجمالي صفقات قاربت 19.8 ألف صفقة في كلا من السوقين أيضاً، وبلغت صفقات سوق دبي 6996 ألف صفقة، فيما حققت الأسهم في سوق أبوظبي قرابة 12.8 ألف صفقة.

وحقق سهم «الإمارات ريم للاستثمار»، صدارة ارتفاعات سوق دبي المالي، بنمو 6.6%، تلاه سهم «أرامكس» بنسبة 5.10%، فيما زاد سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 4.20%، وسهم «بنك المشرق» 2.4%، سهم بنك دبي التجاري بنسبة 2.06%، بينما تراجع سعر سهم شركة «الاستشارات المالية» 9.7%، و«أمان» أيضاً بنسبة 4.9%، ثم سهم «تبريد» بنسبة 3.2%، تلاهم سهم «تاكسي دبي» بنسبة بلغت 3.18%، و«ديوا» 2.7%.

وظلت الشركات المالية في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تصدر سهم «الاتحاد للتأمين» بنسبة نمو بلغت 15%، ثم سهم «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 7.5%، تلاه سهم «إيزي ليس» بنسبة 6.1%، بينما حقق سهم «الإمارات لقيادة السيارات» نسبة 4.12%. أما على صعيد الانخفاض، فكان سهم «حياة للتأمين» الأكثر تراجعاً في سوق أبوظبي بنسبة 6.15%، تلاه سهم «اي دي سي كوربوريشن» بنسبة 6.12%، ثم سهم «طيرات أبوظبي» بنسبة 6.02%، وسهم «الشارقة للأسمنت» بنسبة 5.8%.

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