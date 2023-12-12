«أكسنتشر» تقود التحول التكنولوجي لبنك دبي التجاري

المصدر: دبي - البيان

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وقعت «أكسنتشر» اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك دبي التجاري لتنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الخاص بالبنك وتعزيز خدماته المصرفية الرائدة في السوق للعملاء من الأفراد والشركات.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «أكسنتشر» بإنشاء مركز للتميز بهدف تحسين منصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالبنك ودمج أفضل التقنيات لإثراء تجربة العملاء. وسيعمل مركز التميز، المدعوم بالأتمتة الفائقة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، على زيادة كفاءة تكنولوجيا المعلومات وإنتاجيتها لدى البنك في مجمل دورة حياة تطوير البرمجيات بما يضمن وصولها إلى مستويات عالمية.

وقال علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري: «نركز في بنك دبي التجاري على الاستفادة من الابتكار لتعزيز تجربة عملائنا الذين يستخدمون المنصات الرقمية الخاصة بنا. وستسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفاتنا الرقمية بما يمكننا من العمل بفعالية أكبر مع تقديم خدمات مخصصة لعملائنا باستخدام الجيل التالي من التقنيات الناشئة».

وقال ديفيد باركر، رئيس الخدمات المالية العالمية في أكسنتشر: «يشهد القطاع المصرفي تغيرات عميقة، لذلك تحتاج البنوك، أكثر من أي شيء آخر إلى الابتكار بسرعة وعلى نطاق واسع. ويمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة أن تساعد بشكل كبير في تحسين مستويات السرعة والمرونة والكفاءة التشغيلية، وهو ما تمنحها ميزة تنافسية حقيقية».

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