ربط إلكتروني بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للإسكان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تعاون بهدف تعزيز مجالات العمل المشترك، بما في ذلك الربط الإلكتروني وتبادل الخبرات والبيانات، حرصاً على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين تجربة المتعاملين بشكل عام.

وفي إطار الاتفاقية، تقوم كل من هيئة أبوظبي للإسكان وسوق أبوظبي للأوراق المالية على التنسيق في تنفيذ المشاريع المشتركة وتعزيز الاتصال الإلكتروني. من أجل تحسين إجراءات طلبات المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية المستفیدین من برامج أبوظبي للإسكان، بسرعة وكفاءة في إنجاز الخدمات مع الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات من خلال الالتزام بأعلى معايير السرية.

وقال عبدالله سالم النعیمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، يؤكد تعاوننا مع هيئة أبوظبي للإسكان على التزامنا بتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الإماراتيين.

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