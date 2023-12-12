مذكرة تفاهم لبحث استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة ليبرتي ستيل العالمية المنتجة للصلب مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتطوير حلولٍ لاستيراد خام الحديد «المغنتيت» ذو الجودة العالية من أستراليا إلى دولة الإمارات. ومن شأن الاتفاقية أن تلعب دوراً مهماً في إزالة الكربون من الإنتاج الدولي للحديد والصلب من خلال الجمع بين وصول ليبرتي إلى 4 مليارات طن من خام المغنتيت عالي الجودة في جنوب أستراليا - وهو مادة وسيطة مثالية لإنتاج الحديد والصلب الأخضر - مع إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في دولة الإمارات والبنية التحتية المتقدمة والاتصال الذي توفره مجموعة موانئ أبوظبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستستكشف الشركتان خططاً لإمكانية استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي، وما يرتبط بها من البنية التحتية للموانئ ونظام النقل في ميناء خليفة. وهذا من شأنه أن يسهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية قاعدتها التصنيعية بحلول العام 2031.

وبموجب خطط شركة ليبرتي سوف يتم تصدير الحديد الأخضر عالي القيمة إلى الأسواق، بما في ذلك إلى منشآتها الخاصة في جميع أنحاء أوروبا في كل من رومانيا والتشيك والمجر وبولندا والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يصل الطلب على الحديد والصلب الأخضر إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول العام 2030، مما يوفر فرصة سوقية كبيرة لدولة الإمارات، ويوفر إجراءات حقيقية لإزالة الكربون من سلسلة التوريد.

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