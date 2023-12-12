بنوك دبي تستحوذ على 46.5 % من الودائع المصرفية

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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استحوذت بنوك دبي لأول مرة على 46.5 % من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة، لتختص بأكبر حصة منها، وبإجمالي يتجاوز 1.111 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة حافظ في المقابل على تصدرها لحركة الائتمان المصرفي بحصة 47 % من إجمالي الائتمان المحلي لتربو فوق 930 مليار درهم.

وارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة إلى 1.777 تريليون درهم في سبتمبر، بينما وصلت الاستثمارات إلى 243 مليار درهم.

على صعيد آخر، أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.867 تريليون درهم وبلغت الاستثمارات 298 مليار درهم، كما وصلت الودائع إلى 1.107 تريليون درهم، فيما ارتفع الائتمان إلى 884 مليار درهم سبتمبر 2023.

واستقطبت بنوك الدولة الأخرى نحو 307 مليارات درهم من الأصول المصرفية، وارتفعت الودائع إلى 203 مليارات درهم، وكذلك الائتمان إلى 168 مليار درهم في الوقت الذي بلغت فيه الاستثمارات 52.3 مليار درهم. من جهة أخرى، وظفت البنوك العاملة بالدولة نحو 1564 موظفاً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023.

وأفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي بأن عدد العاملين في البنوك بالدولة ارتفع بحوالي 4.3% في سبتمبر نهاية الربع الثالث إلى 37394 موظفاً مقابل 35830 موظفاً نهاية العام الماضي. وبلغ عدد الموظفين في البنوك المحلية 30156 موظفاً مقارنة بـ28737 موظفاً في نهاية 2022، بينما بلغ ارتفاع عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة بالدولة من 7093 موظفاً إلى 7238 موظفاً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

الودائع الآجلة

في سياق ذي صلة، رصدت بيانات المصرف المركزي تقلص الودائع الآجلة بشكل طفيف لتستقر عن 702.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، وارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5%، مقابل نحو 613.01 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 89 مليار درهم.

وكانت العملة المحلية «الدرهم» الأنشط على صعيد الودائع لأجل لترتفع حصتها إلى نحو 60% أو ما قيمته 419.4 مليار درهم، فيما تقلص نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 283 مليار درهم.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بلغت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، نحو 266.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 8.2% أو ما يتجاوز 20.2 مليار درهم، مقارنة بـ245.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وعلى أساس شهري زادت بنسبة 1.5% أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 262.3 مليار درهم في أغسطس الماضي. وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 218.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 47.7 مليار درهم.

وذكرت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 981.4 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة بلغ ما نسبته 8.1% مقابل 907.45 مليارات درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 74 مليار درهم، وتوزعت بواقع 693.7 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 70.6%، ونحو 287.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 26%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 وصولاً إلى 696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

رصيد الذهب

إلى ذلك، استقر رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب عند 16.2 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر والربع الثالث من 2023 فيما الاحتياطي أعلى بنسبة 1.2% عن المسجل مع بداية العام بقيمة 16.05 مليار درهم.

ويشهد احتياطي الذهب حركة ما بين الصعود والهبوط الطفيف على مدار 2023، حيث سجل أعلى رصيد له بقيمة 17.4 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وكشفت بيانات السلسلة الزمنية عن أن الرصيد حافظ على ارتفاع قدره 26% على مدار الفترة منذ نهاية عام الجائحة 2020، الذي وصل برصيد الذهب إلى 12.862 مليار درهم.

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