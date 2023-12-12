«عبر الإمارات» مقاولاً رئيساً لمشروع هادلي هايتس في قرية جميرا الدائرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ليوس إنترناشونال، الشركة العاملة في تطوير العقارات الفاخرة، والتي تأسست في المملكة المتحدة، تعيين شركة عبر الإمارات للمقاولات مقاولاً رئيساً رسمياً، لتنفيذ مشروعها السكني الأول في دبي، هادلي هايتس، الواقع في قرية جميرا الدائرية.

وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية 125 مليون درهم. ومن المقرر إتمام المشروع السكني متوسط الارتفاع في الربع الثالث من عام 2025. ويضم مشروع هادلي هايتس 126 استوديو فسيحاً، وشققاً بغرفة نوم واحدة، أو غرفتي نوم، بمساحات تتراوح بين 458 إلى 1425 قدماً مربعة.

وقال محمد الزرعوني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الزرعوني: «يتماشى التزامنا بالجودة والابتكار والتوصيل في الوقت المحدد بشكل مثالي مع رؤية ليوس، ونحن متحمسون للمساهمة في إنشاء هذا المشروع». وقال روي ليو الرئيس التنفيذي لشركة ليوس إنترناشونال: «في هادلي هايتس، نركز على الجمع بين التصاميم المعمارية المتفوقة، والأجواء الاجتماعية المميزة. إن تعاوننا مع شركة عبر الإمارات للمقاولات، يؤكد التزامنا بالتميز والابتكار».

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