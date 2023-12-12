اتفاق تعاون بين «عزيزي» و«إكسترا كو للفايبرجلاس»

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، شراكة مع «إكسترا كو للفايبرجلاس والبيوت الجاهزة»، الشركة الإماراتيّة المتخصّصة في تصنيع الألواح والهياكل الخرسانيّة المدعّمة بألياف زجاجيّة، الصديقة للبيئة وذلك لتزويد مشروع «بارك أفينيو 3» في مدينة محمد بن راشد، ومشروع «عمبر» في الفرجان، بهذه المنتجات والمواد المتميّزة. وتأسست «إكسترا كو للفايبرجلاس والبيوت الجاهزة»، قبل أكثر من 40 عاماً، وتهدف لتوفير حلول متكاملة، وتصاميم مخصّصة، وتمديدات مدعّمة بالألياف الزجاجية للمنازل. وتتميّز الشركة بجودة منتجاتها، والتزامها تجاه رضا العملاء، وتوفير أسعار منافسة، الأمر الذي يجعل منها خياراً موثوقاً لحلول الإسكان الجاهزة.

وقال فرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «فخورون جداً بتزويد مشاريعنا بمواد البناء محليّة الصنع. تعكس هذه الشراكة التقدم الكبير في التزامنا بتوفير حلول عالية الجودة ومبتكرة وصديقة للبيئة، وفي نفس الوقت، تُسهم في جذب المستثمرين والمستخدمين النهائيين لدينا. سنعمل على توحيد جهودنا المشتركة لإحداث تغييرات إيجابية في الحفاظ على الطاقة، والمساهمة في مستقبل أفضل على مستوى الممارسات البيئيّة، وكذلك تلبية احتياجات عملائنا. بالإضافة إلى تعزيز حرصنا على تسليم وحدات سكنيّة تتميز بتصميماتها الاستثنائية والمميّزة».

ويقع مشروع بارك أفينيو على مقربة من مشروع عزيزي ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، وميدان ون مول القادم، و«ميدان جراند ستاند» و«ذا تراك»، ولا يبعد سوى 10 دقائق فقط بالسيارة من دبي مول وداون تاون دبي، ما يجعل منه مكاناً مثالياً للراغبين في الوصول إلى أبرز الوجهات في المدينة، مع إمكانية الاستمتاع بالهدوء والإطلالات التي يوفرها المشروع على أفق دبي.

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