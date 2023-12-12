«اقتصادية عجمان» تعزز ثقافة الملكية الفكرية لموظفي دائرة المالية

المصدر: عجمان - البيان

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نظم مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع في دائرة المالية في عجمان ورشة توعية بعنوان «الابتكار وتسجيل الملكية الفكرية» في مقر الدائرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وذلك بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية بين موظفي الدائرة على مختلف اختصاصاتهم، وترسيخ بيئة محفزة على الابتكار والإبداع لديهم بما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى الدائرة وعلى المجتمع في الإمارة عموماً.

وقال مروان آل علي مدير عام دائرة المالية: «تعتبر الملكية الفكرية عنصراً أساسياً من عناصر الابتكار الذي يعد بدوره جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الدائرة بوصفه نهج عمل يمكنها من تحقيق التقدم والتنمية المستدامة المدعومة بالابتكار، ورفع جودة الحياة في الإمارة. من هنا، تأتي ورشة «الابتكار وتسجيل الملكية الفكرية» في إطار حرصنا على تشجيع الابتكار بين موظفي الدائرة على مختلف اختصاصاتهم عبر تهيئة البيئة الداعمة لازدهارهم».

ونفذ الورشة سالم الغافري، أخصائي تخطيط ودراسات في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، حيث تطرق إلى محاور عدة؛ أبرزها مفهوم الابتكار، والملكية الفكرية ومصنفاتها، والقوانين والتشريعات المعمول في الدولة في مجال تسجيل المصنفات الفكرية، فضلاً عن إطلاع الموظفين على خطوات تسجيل المصنفات الفكرية.

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