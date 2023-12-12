غرف دبي تستشرف الفرص التجارية والاستثمارية مع شاندونغ

المصدر: دبي - البيان

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استضافت غرف دبي مؤخراً مؤتمر التعاون الاقتصادي الصيني– الإماراتي، وذلك لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين مقاطعة شاندونغ وإمارة دبي. وجاء تنظيم المؤتمر، بالتعاون مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ الصينية، وبدعمٍ من مركز الابتكار الصيني والقنصلية الصينية في دبي، وحضره أكثر من 350 مشاركاً، من بينهم 80 مشاركاً من مقاطعة شاندونغ، وفي مقدمهم سونغ جونجي نائب حاكم مقاطعة شاندونغ.

وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «تعتبر الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات، مع علاقات تاريخية تمتد لعقود طويلة، وفرص واعدة لاستمرار نمو التعاون الاقتصادي. ويشكل هذا المؤتمر خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في شاندونغ ودبي، وهو يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات العالمية إلى الإمارة. كما يدعم التزام الغرف بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم».

وشكّل المؤتمر منصة مهمة للتبادل المعرفي والثقافي، وتوقيع الاتفاقيات التجارية بين شاندونغ ودبي. وشهد المؤتمر كلمات لكل من لي شوهانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وسونغ جونجي نائب حاكم مقاطعة شاندونغ، وخالد الشامسي نائب رئيس العمليات التشغيلية في غرف دبي. كما شهد المؤتمر عرضاً تقديمياً بلغة الماندرين الصينية، حول مزايا الاستثمار في دبي، قدمته غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي.

وتم على هامش المؤتمر، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، حيث وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع دائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، لتعزيز التعاون في مجالات الأعمال والأنشطة التجارية، كما وقّعت المنطقة الحرة في جبل علي مذكرة تفاهم مع جمعية شاندونغ للأخشاب والمنتجات الخشبية، ووقّع مركز الابتكار الصيني في دبي أيضاً مذكرة تفاهم مع مكتب مجموعة يانتاي لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المواهب، ووقّعت «مجموعة شاندونغ للموانئ» (غرب آسيا)، وشركة «تشينغداو شينينغ وانكسينغ للمواد الجديدة» (Qingdao XDWX)، على خطاب نوايا لتوسيع أعمالهما في السوق الإماراتية عبر بوابة دبي.

وشهد المؤتمر أيضاً افتتاح شركة هايسنس، التي تتخذ من مقاطعة شاندونغ مقراً لها، لمركزها الجديد للأبحاث والتطوير في مدينة دبي للإنترنت. واستعرضت الشركة الصينية متعددة الجنسيات لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية، أحدث منتجاتها في مركز الابتكار الصيني.

تعتبر مقاطعة شاندونغ الواقعة في شرقي الصين، موطناً لأكثر من 100 مليون شخص، وهي ثاني أكبر مقاطعة في الصين من حيث عدد السكان، وواحدة من المقاطعات الرائدة في مجالي التعليم والأبحاث. وتتطلع غرف دبي، من خلال مكاتبها التمثيلية الخارجية في الصين، إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بما فيها المدن الذكية، والثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية والصناعة المتقدمة.

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