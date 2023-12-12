26 شركة صينية بمعرض «صنع في أنجي» للأثاث في إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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انطلقت، أمس، في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض «صنع في أنجي» للأثاث والمفروشات، الذي يستضيفه المركز للمرة الأولى، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حتى الغد، بمشاركة أكثر من 26 شركة صينية متخصصة في صناعة الأثاث والمفروشات، إلى جانب نخبة من الموردين، وأهم العلامات التجارية الصينية.

وافتتح فعاليات المعرض عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، ومحمد هلال عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، ونينغ يون نائب سكرتير قاضي حكومة مقاطعة أنجي الشعبية، ومروان المشغوني مدير الاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة.

وتجول الحضور في أرجاء المعرض، الذي تنظمه شركة ميّ للمعارض، واطلعوا على أجنحة ومنصات العرض، واستمعوا لشرح من العارضين حول ما يقدمونه في هذا الحدث من منتجات ومعروضات متنوعة، كما تعرفوا على أحدث مستلزمات المفروشات والأثاث المنزلي وتصاميم الديكور. وشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة وحكومة مقاطعة أنجي الشعبية. وقع المذكرة عبد الله سلطان العويس، ونينغ يون.

وتنص المذكرة على تشجيع الطرفين على تبادل الوفود التجارية والمباحثات في مجالي التصدير والاقتصاد ودعم متابعة الزيارات لهذا الغرض، فضلاً عن التنسيق لتأسيس وتوسعة شبكة تجارية تسهل تداول فرص الأعمال المتاحة لدى البلدين، وتبادل المعلومات والبيانات التجارية والإحصائيات وتفعيل أنشطة البحث المشتركة، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التجارية لدى كل جانب، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وفرص التدريب بين الجانبين.

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