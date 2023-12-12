«رُوَّاد» و«غراسيا» تطلقان شراكة لدعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي

المصدر: الشارقة – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت كل من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومجموعة «غراسيا»، عن إبرام شراكة استراتيجية للدخول في تعاون ثنائي نوعي متعدد المجالات، بهدف دعم ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، وتعزيز مفاهيم ومشاريع الاستدامة الزراعية لدى الشباب المواطنين في إمارة الشارقة، وتأهيل الكفاءات والخبرات الوطنية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، للتعاون في ريادة الأعمال والريادة الزراعية، والتي جرت في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، حيث قام بالتوقيع عليها كل من حمد المحمود رئيس الدائرة، وحامد الحامد مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة «غراسيا»، بحضور عدد من مديري وموظفي الجهتين.

وقال حمد علي عبد الله المحمود: يمثل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، أحد القطاعات الحيوية الواعدة التي توليها القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة، اهتماماً خاصاً في سبيل تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال سلسلة المشروعات الكبرى، والتي أعلنت عنها الإمارة، وبدأ العمل على تنفيذها، بهدف توفير الاحتياجات الغذائية، ورفع معدلات الإنتاج التي تضمن إيفاء استهلاك الكميات اللازمة لتغطية حاجات مدن ومناطق الشارقة. وتسعى «رُوّاد» للمساهمة في دعم هذا التوجه، وترجمة توجيهات المجلس التنفيذي للإمارة، بشأن إطلاق مبادرات وشراكات مثمرة.

وأضاف: «أنهت المؤسسة مؤخراً وضع اللمسات الأخيرة لتصور شامل لآلية وآفاق الدعم المستهدف تقديمه من المؤسسة للمشاريع الريادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، ويضم هذا التصور عدة محاور رئيسة، من بينها إطلاق سلسلة شراكات فاعلة، مع نخبة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص»،

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز