غرفة عجمان تعزز التعاون مع مجمعات العلوم والتكنولوجيا بهونغ كونغ

المصدر: عجمان - وام

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استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من شركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا ـ HKSTP، لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك دعماً لتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج لإمارة عجمان كوجهة استثمارية مشجعة.

استقبل الوفد في مقر غرفة عجمان، علي الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات، ومروان العرياني المدير التنفيذي لمركز عجمان لريادة الأعمال، وفاطمة العوضي رئيس قسم جذب الاستثمارات في الغرفة، وضم وفد شركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، باري كوونغ مدير الاستدامة، وجين لو مستشارة التطوير الاستراتيجي، وكارين تشان مديرة الشراكات.

وأكد علي الكيتوب أهمية اللقاء ودوره في فتح آفاق للتعاون بين غرفة عجمان وشركة هونغ كونغ لمجمعات العلوم والتكنولوجيا، موضحاً أن نمو قطاعي الاقتصاد والاستثمار يرتبط بشكل مباشر مع مدى مواكبة وسائل التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تجارب بيوت الخبرة العالمية في مجال دعم الشركات الناشئة.

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