دائرة المالية المركزية بالشارقة تُطلق الخطة الاستراتيجية 2023 - 2025

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة الخطة الاستراتيجية للأعوام (2023 - 2025)، تلبيةً للتطلعات المالية ‏لإمارة الشارقة، وانسجاماً مع دورها الأساسي في دفع عجلة التنمية ومواكبة التطورات المالية الإقليمية والعالمية، وسعياً لتحقيق رسالتها بدعم تحول إمارة الشارقة لمركز مالي استثماري حيوي.

ونظمت الدائرة حفلاً بمقر مجموعة «بيئة» بالشارقة بحضور وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وبدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وعدد من مديري الوحدات التنظيمية والخبراء، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام وممثلي التخطيط الاستراتيجي بالدائرة.

وتضمن حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية فقرات عديدة متنوعة ومهمة، من أبرزها عرض الفيلم الوثائقي الخاص الذي جسّد مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، كما تضمن الحفل كلمة لوليد الصايغ، مدير عام الدائرة، وكلمة لبدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، مركزاً على جوهر الخطة الاستراتيجية ودور كل وحدة تنظيمية وكل موظف من أجل إنجاحها، كما تضمن الحفل استعراضاً للأهداف الاستراتيجية، والخارطة الاستراتيجية وأهدافها، وأثر المواءمة الاستراتيجية على الموقف الاستراتيجي لدائرة المالية المركزية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز