إطلاق «مون ستون إنتريورز من ميسوني» بجزيرة المرجان

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت دار الأزياء الإيطالية العالمية «ميسوني» من دبي أول مشاريعها السكنية «مون ستون إنتيريورز من ميسوني ريزيدنس»، الذي يقع في جزيرة المرجان، برأس الخيمة.

وجاء المشروع السكني الفاخر كثمرة لتعاون استراتيجي بين مجموعة «درر» المتخصصة في تطوير العقارات في الإمارات، وشركة «فورتشن 5» الإماراتية المتخصصة في تطوير وتسويق العقارات، وشركة «أوكتا» المُتخصصة في مجال إدارة التطوير العقاري. ومن المتوقع افتتاح هذا المشروع الفاخر على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان، والذي يتميز بلمسات دار الأزياء الإيطالية الشهيرة «ميسوني» في عام 2026.

وسيضم مشروع «مون ستون إنتيريورز من ميسوني ريزيدنس» مجموعة من المرافق الترفيهية على طراز المنتجعات والفنادق والتي ستشمل: حمام سباحة، صالة جلوس مُخصصة للمُقيمين على ممشى الطابق الأرضي، بالإضافة إلى حمام سباحة ثانٍ على سطح الطابق الرابع عشر، يوفر إطلالات بانورامية. كما سيحتوي المشروع على صالة رياضية، ومنتجعات صحية مُخصصة للرجال والنساء مزودة بغرف بخار وساونا، إلى جانب صالة «سكاي ريزيدينيز» المُتعددة الوظائف التي تطل على بحر العرب، وسيتضمن أيضاً مدخلاً فندقياً كبيراً وأربعة متاجر للبيع بالتجزئة لتعزيز الخيارات التجارية في جزيرة المرجان.

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