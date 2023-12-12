إطلاق «ميرسر هاوس» في أبتاون دبي

المصدر: دبي - البيان

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تعاون مركز دبي للسلع المتعددة، مع «إلينغتون العقارية»، لإطلاق مشروع «ميرسر هاوس» السكني الجديد الذي سيرتقي بتجربة العيش الراقي في قلب منطقة أبتاون دبي التابعة للمركز.

ويعد «ميرسر هاوس» أول مشروع فاخر لإلينغتون العقارية في أبتاون دبي بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروعها الأول «يو ايتش من إلينغتون» الذي أطلقته في أبراج بحيرات جميرا مطلع هذا العام وشهد إقبالاً قياسياً. ومن المزمع أن يكون المشروع من أطول الأبراج السكنية التي تنفذها إلينغتون حتى اليوم، حيث سيضيف بعداً جديداً إلى أفق دبي الساحر من خلال برجين سكنيين شاهقين مرتبطين بمنصة أرضية.

وسيضم المشروع نادياً شاطئياً على مساحة 45.000 قدم مربع بالإضافة إلى 25.000 قدم مربع تحتوي على مساحات تجزئة في الطابقين الأرضي وساحة المنصة. وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تماشياً مع الطلب المتزايد لمجتمعنا على المزيد من المساكن الفاخرة واستمراراً لنمو مركز دبي للسلع المتعددة، سيوفر المشروع برجين سكنيين مميزين يضمان وحدات متعددة الغرف إلى استوديوهات ووحدات بنتهاوس».

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