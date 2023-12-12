«إكسبو الشارقة» يستعرض خططه في اجتماع جمعية المجلس العالمي للتجارة

المصدر: الشارقة - البيان

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شارك مركز إكسبو الشارقة في الاجتماع الإقليمي لجمعية المجلس العالمي للتجارة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023، والذي ناقش خطط الجمعية لتعزيز الخدمات للأعضاء، والاستفادة من خبرات وتجارب الأعضاء في تفعيل التعاون العابر للحدود في مجال التجارة والاستثمارات. حيث استعرض مركز إكسبو الشارقة خلال اللقاء خططه واستراتيجياته المتنوعة لدعم العلاقات التجارية والمستثمرين والشركات العالمية، ودور المعارض والفعاليات في تعزيز الروابط بين المستثمرين، وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحريكها بما يتواءم مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وجاءت مشاركة إكسبو الشارقة ممثلاً بسيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، في الاجتماع الافتراضي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، باعتبار المركز أحد الأعضاء الفاعلين في جمعية المجلس العالمي للتجارة. وتوفر الجمعية خدمات تجارية متكاملة مع تواجدها في أكثر من 90 دولة.

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