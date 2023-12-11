كارتر آند وايت الإماراتية تفتتح أول متاجرها في الرياض

المصدر: الرياض - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت شركة كارتر آند وايت الإماراتية - في الأزياء والأكسسوارات الفاخرة - أحدث فروعها في العاصمة السعودية الرياض، ليشكل هذا الافتتاح آخر محطات توسع الشركة في العام 2023.

ويأتي افتتاح الفرع الأحدث في الرياض بالتزامن مع ما تشهده من نهضة اقتصادية وعمرانية، وتحقيق نمو وتوسع في الأنشطة التجارية جراء الإقبال الكبير من قبل الشركات والمؤسسات واستقطاب جملة كبيرة من الفعاليات والأنشطة والأحداث، ونجاحها مؤخراً في استضافة فعاليات إكسبو الرياض 2030.

وجرى افتتاح الفرع الجديد لشركة كارتر آند وايت في مركز الفيصلية التجاري، وتبلغ مساحة المتجر الجديد 300 متر مربع، ويضم أحدث الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الأطفال والأكسسوارات والعطور الرائعة، ومجموعة متنوعة من المستلزمات المنزلية الفاخرة ذات الجودة العالية.

ويتولى طاقم سعودي من الموظفين والموظفات تشغيل المتجر الجديد، حيث يتمتعون بالخبرة الكبيرة في المجال التجاري والتسويق.

كما جرى على هامش الافتتاح توقيع عقد شراكة بين شركة كارتر آند وايت الإماراتية ولاعب البولو الأرجنتيني العالمي ناتشو فيغيراس ليكون سفيراً لعلامة كارتر آند وايت العالمية، ووجه علامتها التجارية خلال السنوات الخمس القادمة، في صفقة لم يعلن عن قيمتها.

ويتمتع لاعب البولو العالمي ناتشو فيغيراس بإطلالته الجذابة، وظهوره المتميز، الأمر الذي سيشكل إضافة نوعية لمسيرة شركة كارتر آند وايت في التوسع العالمي، مع عزمها افتتاح مجموعة من المتاجر في عدد من العواصم والمدن العالمية في العام 2024.

وقال عبدالله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت:«سعداء للغاية بافتتاح أحدث متاجرنا في الرياض، لنكون أقرب إلى عملائنا في المملكة العربية السعودية، مع دراسة الفرص المتاحة لافتتاح متاجر في مدن أخرى في المملكة خلال الأعوام القليلة القادمة، في ظل الفرص الكبيرة بغرض الاستثمار والنمو والتوسع».

وأضاف النابودة: «كما أن توقيعنا لعقد تعاون وشراكة مع ناتشو فيغيراس يشكل إضافة نوعية جديدة في مسيرة كارتر آند وايت التي نجحت في التوسع عالمياً، وتمضي ضمن استراتيجية مدروسة للتوسع في عدد من العواصم والمدن العالمية، حيث إن هذه الشراكة ستشكل داعماً لمسيرة الشركة ونجاحاتها».

وذكر النابودة أن توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع لاعب البولو العالمي ناتشو فيغيراس يعتبر الحدث الأول لشركة إماراتية تعمل في مجال الأزياء الفاخرة كونها تعتبر الآن من العلامات التجارية العالمية.

ومن جهته، أعرب ناتشو فيغيراس عن سعادته بالتعاون مع شركة كارتر آند وايت الإماراتية التي تمكنت من تحقيق نجاحات نوعية بفضل أزيائها الفاخرة والجودة العالمية التي تتمتع بها، إلى جانب خطط التوسع التي حققتها عبر افتتاح متاجر راقية في الإمارات وإيطاليا والسعودية مؤخراً، مشيراً إلى جهود الشركة للتوسع في عدد من العواصم والمدن العالمية خلال السنوات القليلة القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز