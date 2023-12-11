شجرة الأعياد بارتفاع 21 متراً في القرية العالمية وبابا نويل والأقزام يستقبلون الضيوف​

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، استقبالها للضيوف في احتفالاتها المميزة بأعياد الشتاء، التي تمتد حتى الرابع من يناير 2024، حيث سيكون بابا نويل والأقزام الأشقياء في استقبال الضيوف، للترحيب بهم إلى عالمٍ أكثر روعة، ضمن أجواء احتفالية فريدة من نوعها.

وستأخذ أجواء الثلوج بُعداً جديداً في القرية العالمية هذه الموسم، حيث تستعد لاستقبال الأقزام من جميع أنحاء العالم، لتزيين شجرة الأعياد الشهيرة، وجعلها موطناً لهم خلال أعياد الشتاء، حيث ستتزين شجرة الأعياد الكبيرة بأجمل الحلي والحلوى والأضواء المتلألئة وعلب الهدايا، والتي ستكون محاطة بسياج من خبز الزنجبيل، بينما سيشهد هذا الموسم عودة الأقزام العملاقة، لإضافة المزيد من البهجة على شجرة الأعياد.

وسيكون ضيوف القرية العالمية من العائلات والأصدقاء، على موعد مع أوقات حافلة بالمرح والتجارب الترفيهية الفريدة من نوعها، حيث ستتاح لهم فرصة التقاط الصور التذكارية تحت أقواس ممشى الاحتفالات، الذي سيتزين بالديكورات الاحتفالية والأضواء البراقة. كما ستزدان أعمدة الإنارة بأبهى حلة، حيث ستُعلق عليها قطع الكعك والقبعات من جميع الأحجام، والأضواء الاحتفالية التي تزين الطريق نحو لقاء بابا نويل.

وسيحظى ضيوف القرية العالية بفرصة استكشاف منطقة «ميني وورلد» الجديدة، التي ستوفر لضيوف القرية العالمية المزيد من المتعة، ضمن فعالياتها وأنشطتها الشيقة، والتي تعرض 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم العالمية، إلى جانب التقاط الصور مع زينة الأعياد المميزة.

وتستعد القرية العالمية لإبهار زوارها خلال أعياد الشتاء، بفعاليات وأنشطة تناسب الجميع، مع فرصة لتسوق العديد من هدايا الأعياد الفريدة من حول العالم في أجنحتها المتنوعة.

كما ستتاح للضيوف، في ختام أمسيتهم، فرصة زيارة ضيف شرف القرية العالمية، بابا نويل، ليستمتعوا خلال اللقاء بالعروض الراقصة التي يقدمها أقزامه الـ 12، ضمن أجواء احتفالية حافلة بالبهجة والمتعة، إلى جانب لقاء بابا نويل وتحيته شخصياً.

توفر القرية العالمية لضيوفها من جميع الأعمار، صغاراً وكباراً، خلال أعياد الشتاء، تجارب ترفيهية استثنائية، تجعل أوقاتهم فيها ذكريات لا تنسى.

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