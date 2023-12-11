بنوك دبي تستحوذ لأول مرة على 46.5% من الودائع المصرفية بإجمالي 1.111 تريليون درهم

المصدر: ابوظبي - سامح الليثي

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استحوذت بنوك دبي لأول مرة على 46.5% من إجمالي الودائع المصرفية في بنوك الدولة لتختص بأكبر حصة منها وبإجمالي يتجاوز 1.111 تريليون درهم نهاية سبتمبر 2023.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة قد حافظ في المقابل على صدارتها حركة الائتمان المصرفي بحصة 47% من إجمالي الائتمان المحلي لتربو على 930 مليار درهم.

فيما ارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة لتصل إلى 1.777 تريليون درهم في سبتمبر الماضي بينما وصلت الاستثمارات إلى 243 مليار درهم.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.867تريليون درهم وبلغت الإستثمارات 298 مليار درهم.

كما وصلت الودائع إلى 1.107 تريليون درهم فيما ارتفع الائتمان إلى 884 مليار درهم سبتمبر 2023.

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 307 مليارات درهم من الأصول المصرفية وارتفعت الودائع إلى 203 مليارات درهم وكذلك الائتمان إلى 168 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الاستثمارات 52.3 مليار درهم.

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