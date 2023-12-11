ون زعبيل يحصل على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)

المصدر: دبي - البيان

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دولة نفطية تتقدم خطوات جدية باتجاه الاستدامة والمباني الخضراء، نعم فهذه هي دولة الإمارات التي تستضيف حاليًا كوب28، وتمشي بخطى ثابتة نحو تحقيق مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومن دولة المستقبل سوف نطرح اليوم نموذجًا لافتًا لمشروع ون زعبيل الأيقوني، المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذي تكللت جهوده المبذولة والمستمرة في حصوله مؤخرًا على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold) من المجلس الأمريكي للمباني الصديقة للبيئة. وجاء هذا النجاح ثمرة تعاون مع شركاء يحملون نفس العقلية الريادية والأهداف، وعلى رأسهم شركة الاستشارات المهنية دبليو إس بي _ الشرق الأوسط، التي لعبت دورًا فعالًا في تعزيز أعلى معايير الاستدامة في كلٍ من مراحل البناء، التطوير والعمليات المستمرة في هذا المشروع متعدد الاستخدامات.

استراتيجيات التصميم البيئي لمشروع ون زعبيل

اتخذت تدابير رائدة ومدروسة، تحاكي المعايير العالمية، في هذا المشروع الاستثنائي والتي قادته للحصول على شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED Gold)، ومن أهمها:

تصميم معماري فريد

يتكون ون زعبيل من برجين شاهقين يقسمهما على ارتفاع 100 متر البرج الأفقي الكابولي "ذا لينك"، المرشح للدخول في موسوعة غينيس كأطول برج أفقي في العالم، وبات هذا المعلم من معالم دبي الجديدة التي تسحر الناظرين إليه.

تتميز واجهة البرجين وذا لينك، بأنها مصممة للتقليل من المكاسب الحرارية، وهذا الأمر يخفف الطلب على طاقة التبريد داخل المشروع، وكما تسمح هذه الواجهة بدخول كمية كافية من ضوء النهار لتعزيز صحة المستخدمين.

بصمة كربونية أقل ... استدامة أكبر

تم تنفيذ مشروع ون زعبيل باستخدام 39% من مواد البناء المعاد تدويرها، كما تم تحويل 84٪ من نفايات البناء في الموقع من مكبات النفايات.

ويتم إعادة تدوير المياه الناتجة عن التكييف من أجل ري النباتات في المشروع، التركيبات ذات التدفقات الفعالة تساهم في تخفيف استهلاك المياه حوالي 50% وبالتالي تقلل الضغط على نظام الصرف الصحي في المشروع.

مشروع فاخر.. تكلفة معيشة مدروسة!!

ون زعبيل مشروع فاخر للغاية، حيث تم بيع أغلى شقة فندقية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة بقيمة 200 مليون درهم، ولكن هذا المشروع الرائد الذي يتبنى معايير الاستدامة يعمل على توفير الطاقة وإعادة التدوير بطريقة تضمن للسكان تكلفة أقل في الفواتير، حيث تعمل كلاً من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الموفرة للطاقة، وإضاءة LED، وأنظمة الكهرباء المؤتمتة على تقليل فواتير المياه والكهرباء بشكل ملحوظ. وإضافةً لذلك فإن هذا المشروع متعدد الاستخدامات، يضم مسبح ونادي ورياضة ومناطق ألعاب للأطفال وفعاليات على مدار السنة، وجميعها مجانية بالكامل.

صحة ورفاهية السكان تأتي أولاً

يلعب المكان الذي يقيم فيه الفرد دورًا كبيرًا في صحته الجسدية والنفسية، ومنذ لحظة التصميم تمت مراعاة هذه الأمور في مشروع ون زعبيل، فالأماكن الخضراء المنتشرة في المشروع والإطلالات الخلابة على أفق دبي تعتبر ملاذًا رائعًا للمقيمين فيه وتساعد في تحسين نفسيتهم أيضاً.

وكما أخذ بعين الاعتبار اللياقة والنشاط البدني للسكان، حيث يمكنهم الدخول إلى حمام السباحة الشاطئي وصالة الرياضة المجهزة بأحدث الأجهزة، إضافة إلى المساحات الخضراء للمشي في الهواء الطلق. ومن جهةٍ أخرى تم تصميم وبناء المشروع للتخفيف من التلوث بمختلف أنواعه تلوث الهواء والماء والغبار والضوضاء أيضًا لتصب جميعها في مصلحة صحة السكان والمستخدمين في المشروع. ويوجد أيضًأ حساسات لثاني أكسيد الكربون، تعمل على تنقية الهواء في الأماكن المزدحمة في حال ارتفاع مستوى هذا الغاز عن المعدلات الطبيعية.

ون زعبيل للرفاهية عنوان، فهذا المشروع يستضيف في ذا لينك أشهر طهاة العالم الحاصلين على شهادة ميشلان، كما يتواجد سيرو أول فندق للعافية والصحة وأول منتجع حضري لعلامة ون آند أونلي في هذا المشروع أيضًا. ويوجد مساحات للبيع بالتجزئة تمتد على 3 طوابق في هذا المشروع، تستضيف فيها أهم العلامات التجارية العالمية الفاخرة.

ون زعبيل ما بعد شهادة الريادة الذهبية في تصميمات الطاقة والبيئة ( LEED Gold ) في المباني الخضراء

الجدير بالذكر بأن الحفاظ على هذه الشهادة، يفرض الحفاظ على نفس المعايير لمدة 3 سنوات متتالية منذ الحصول عليها، ويعمل المشروع حالياً للحصول على شهادتي SmartScore وWired Score عن مكاتبه الفاخرة. ويتخطى ون زعبيل جميع المعايير ولا تقتصر خططه وإنجازاته بالحصول على شهادة وحسب، حيث يسعى ون زعبيل لتبني أحدث التقنيات والتدابير العالمية في الاستدامة طوال عمر المشروع.

في الوقت الحالي، يستقبل ون زعبيل السكان الجدد في منازلهم ببرج ون زعبيل ذا ريزيدينسز، ويستعد لاستقبال المستأجرين الجدد في مكاتب ون زعبيل الفاخرة خلال الشهر الحالي. وسوف يتم افتتاح المكونات الأخرى الرائدة في المشروع في الأشهر القادمة، كمنتجع ون آند أونلي ون زعبيل، وفندق سيرو، والعديد من المطاعم الفاخرة لطهاة مشاهير حاصلين على نجمة ميشلان.

ترقبوا احتفال الافتتاح الكبير لون زعبيل في الربع الأول من عام 2024، هذا المعلم الأيقوني الجديد في دبي مدينة المستقبل.

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