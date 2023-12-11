«الياه سات» تحصل على تصنيف «AA» ضمن مؤشر مورجان ستانلي للحوكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصلت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تصنيف «AA» المرموق، ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات لعام 2023.

وصُممت تصنيفات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، لتقييم مرونة الشركات في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات طويلة الأمد وذات الصلة بالمؤشرات المالية، ومدى انفتاحها على الفرص. ويتيح هذا المؤشر للمستثمرين عامة، والمؤسسات الاستثمارية على وجه الخصوص، تقييم كيفية قيام الشركات بتضمين مختلف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في عملياتها التجارية، بما ينعكس بالإيجاب على قراراتهم الاستثمارية. وأصبحت «الياه سات» بفضل حصولها على هذا التصنيف، ضمن فئة «الرواد» في مكانة مثالية، ضمن أبرز الشركات في القطاع، التي تعتمد أفضل الممارسات، وبالتالي، تعزيز جاذبيتها لصناديق الاستثمار العالمية، لا سيما تلك التي تركز على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن منهجياتها للاستثمار. ويتكامل هذا التصنيف الجديد مع تصنيفات «الياه سات» البارزة الأخرى، المتعلقة بالجوانب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي حصلت عليها مؤخراً من مؤسسات التصنيف الدولية الأخرى، ومنها على سبيل المثال S&P Global وSustainalytics.

وتحافظ «الياه سات» على حضورها القوي أيضاً، ضمن مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، وهي مدرجة في المؤشر ذاته للشركات الصغيرة، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال العالمي للشركات الصغيرة في جميع الدول (ACWI)، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة للشركات الصغيرة، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر الشركة للمستثمرين على مستوى العالم، فرصة جذابة للاستفادة من النمو المتسارع لقطاع اقتصاد الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدم في الوقت نفسه أحد أعلى عوائد الأرباح النقدية بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تتجاوز 6 %.

وقال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «نشعر بالفخر لحصولنا على تصنيف «AA» ضمن فئة الرواد لعام 2023، من مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال، في دلالة جديد على الخطوات الهائلة التي قطعتها «الياه سات» خلال السنوات الأخيرة، لتسريع جهودنا الرامية إلى جعل شركتنا أكثر ابتكاراً وكفاءةً واستدامةً في جميع عملياتها. يلقي هذا التصنيف الضوء على كوننا شركة رائدة في اتباع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع، والفائدة الكبيرة التي نجنيها من وراء اتخاذ خطوات مؤثرة في هذا المجال، سواء بالنسبة للبيئة، أو اتخاذ القرارات التجارية السليمة. ونحن عازمون على مواصلة دورنا المتميز في مجال الاستدامة والبيئة وحوكمة الشركات».

ويُعدّ هذا التصنيف المرموق، بمثابة شهادة على التزام «الياه سات» الثابت والمستمر، وتنفيذها الناجح لاستراتيجيات وسياسات وبرامج وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. واعتمدت الشركة في عام 2022، إطاراً قوياً للاستدامة، يضم خمس ركائز، ليكون بمثابة خريطة لتضمين الممارسات التجارية المسؤولة في عملياتها الأساسية. وفي خطوة مهمة نحو تعزيز مبادراتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وافق مجلس إدارة «الياه سات» على سياستها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في أغسطس 2023، وإطار عمل المسؤولية الاجتماعية للشركات في نوفمبر 2023. وتوفر هذه السياسة الإرشادات الشاملة حول النهج المتبع على مستوى المجموعة، لترسيخ حضور ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في جميع جوانب عملياتها.

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