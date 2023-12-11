«المركزي»: الودائع الآجلة تستقر عند 702.5 مليار درهم نهاية سبتمبر

المصدر: ابوظبي - سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقلصت الودائع الآجلة بشكل طفيف لتستقر عن حاجز 702.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، وارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 14.5%، مقابل نحو 613.01 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 89 مليار درهم.

وكانت العملة المحلية «الدرهم» الأنشط على صعيد الودائع لأجل لترتفع حصتها إلى نحو 60% أو ما قيمته 419.4 مليار درهم، فيما تقلص نصيب العملات الأجنبية نحو 40% بقيمة 283 مليار درهم.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، تخطت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، حاجز 266.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 8.2% أو ما يتجاوز 20.2 مليار درهم، مقارنة مع 245.86 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

وعلى أساس شهري زادت بنسبة 1.5% أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم، مقارنة بنحو 262.3 مليار درهم في اغسطس الماضي.

وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 82% أو ما قيمته 218.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18% بما قيمته 47.7 مليار درهم.

وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 981.4 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي، بنمو خلال الفترة بنسبة 8.1% مقابل 907.45 مليارات درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 74 مليار درهم، وتوزعت بواقع 693.7 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 70.6%، ونحو 287.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 26%.

وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 وصولا إلى 696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليارات درهم في 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز