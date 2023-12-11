بيع أرض في نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

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شهد السوق العقاري بدبي اليوم مبايعة بقيمة 940 مليون درهم لأرض في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع "رويال أمواج". وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مساحة الأرض 261712 قدما مربعا، ليصل بذلك سعر القدم المربع في الصفقة إلى 3591 درهما.

ومع هذه الصفقة الكبيرة التي شهدها السوق العقاري اليوم، بلغت المبيعات العقارية خلال أقل من ساعتين 1.08 مليار درهم عبر 90 صفقة، جاءت الأولى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 940 مليون درهم، والثانية في مدينة محمد بن راشد ديستريكت ون بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة في منطقة الممزر بقيمة 14.9 مليون درهم.

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