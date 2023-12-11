تعاون إماراتي مع بنك التصدير والاستيراد الكوري

المصدر: (سيئول - وكالات)

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قال بنك التصدير والاستيراد الكوري، أمس، إنه وقع مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات (ECI) الإماراتية، مذكرة تفاهم للتعاون في إزالة الكربون والبنية التحتية الصديقة للبيئة.

وحضرت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ويون هي-سونغ، رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، حفل التوقيع في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم توفير التمويل للشركات الكورية عندما تفوز بمشروع في مجالات محطات الطاقة النووية، والهيدروجين، والطاقة المتجددة الجديدة، والبنية التحتية، وصناعة الدفاع، في الإمارات، أو عندما تسعى مع شركات إماراتية للفوز بمشروع في دولة ثالثة.

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