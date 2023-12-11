إطلاق حل تأمين صحي رقمي للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كاشيو»، شركة التكنولوجيا المالية، إطلاق تأمين صحي رقمي، بالشراكة مع «يلاكومبير»، ومثل هذه المبادرة بداية رحلة التأمين الصحي الأولى، والوحيدة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأحجام، من العاملين لحسابهم الخاص إلى الشركات، التي يبلغ عدد موظفيها 25000 موظف، وتتمتع بنفس المزايا والتسعير مثل الشركات الكبيرة، وتقدم نهجاً رقمياً أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بنماذج التأمين التقليدية. تتيح كفاءة المنصة معالجة طلبات التأمين الصحي على الفور أسرع بمقدار 10 أضعاف من الطرق التقليدية، والتي تعتمد على الورق والتوقيعات.

تأتي المنصة في وقت يشهد فيه سوق التأمين الصحي والطبي في الشرق الأوسط نمواً كبيراً مدفوعاً بزيادة الطلب من قطاع الرعاية الصحية والنمو السكاني والتحولات الديموغرافية. يعد التأمين الصحي إلزامياً للمقيمين في الإمارات، التي تضم أكثر من 557000 شركة صغيرة ومتوسطة.

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