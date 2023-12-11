غرفة الشارقة تطلق برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال للمديرين الحكوميين

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، متمثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها عن إطلاق برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال تحت عنوان «ابدأ مسارك القيادي الناجح»، ويهدف البرنامج الذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع جامعة سلامنكا الإسبانية، إلى تعزيز قدرة المشاركين على تحليل البيانات وتقديم الحلول المبتكرة وإعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل وتحقيق الميزة التنافسية للجهات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار حرص غرفة الشارقة على استثمار إمكانيات المركز وخبراته بالشكل الأمثل لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الأجهزة والدوائر الحكومية والخاصة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئات العمل، حيث يتضمن البرنامج الذي يمتد على مدار 3 شهور ويستهدف مديري الإدارات والأفرع ونوابهم ورؤساء الأقسام والمرشحين من قبل الجهات الحكومية، عدداً من المحاور يقدمها خبير معتمد في تطوير الأعمال والاستراتيجيات، من أبرزها سبل تصميم الاستراتيجيات المبتكرة، وآليات التحليل الاقتصادي للأعمال، والذكاء الاصطناعي في القيادة الاستراتيجية، وسيكولوجية الأعمال، واستراتيجية إدارة الموارد المالية.

تنمية

وأكدت مريم الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على الإسهام بتنمية وتطوير الموارد البشرية لدى المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ونشر ثقافة الجودة المؤسسية، من خلال مركز الشارقة للتدريب والتطوير عبر تطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية وتقديم برامج ودورات تدريبية تتناسب مع طبيعة المؤسسات في مختلف القطاعات، وبالتنسيق مع كبرى الجهات الأكاديمية العالمية والمحلية، بهدف استكشاف الكفاءات القيادية وتأهيلها وفق معايير وقيم مؤسسية وتطوير وتنمية مهارات الموظفين في كافة المجالات للوصول إلى التميز والارتقاء بمستويات الكفاءة الوظيفية، مشيرةً إلى أن التخطيط الاستراتيجي يعد منهج عمل أساسياً لتطوير المؤسسات والشركات، وأحد أهم عوامل نجاحها، ومن هنا يأتي أهمية هذا البرنامج في تكريس ثقافة صناعة المستقبل بأدوات منهجية متطورة وتنمية قدرات الموارد البشرية على التخطيط الاستراتيجي بما يشكل قيمة مضافة لعمل المؤسسات والجهات الحكومية.

برامج

من جانبها أشارت أمل عبدالله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى أن غرفة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير تعمل على تقديم العديد من البرامج التدريبية المبتكرة الموجهة لموظفي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة محفزة للإبداع ورفع وعي الموظفين بكافة برامج الأداء المؤسسي المتميز.

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