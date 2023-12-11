5 جوائز عالمية وإقليمية لجمارك دبي في الاتصال الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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توجت جمارك دبي مسيرتها الحافلة في الاتصال المؤسسي بالفوز بخمس جوائز عالمية وإقليمية خلال العام 2023، بما يسهم في ترسيخ هوية وسمعة دبي وتعزيزها على المستوى العالمي، ودعم مكانتها في مجال تطوير العمل الحكومي القائم على التفكير الإبداعي والابتكار ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وحصدت الدائرة جائزة التألق الدولية أفضل فريق للتسويق والعلاقات العامة ضمن جوائز «بي أو سي بريليانس 2023» السنوية في لندن بالمملكة المتحدة، والجائزة البرونزية لأفضل تميز بيئي في القمة العالمية السنوية الرابعة عشرة للمسؤولية الاجتماعية التي أقيمت في فيتنام، جائزة الطاووس العالمية للاستدامة التي ينظمها معهد المديرين في لندن، جائزة مسابقة أفضل الممارسات الدولية بـ 6 نجوم عن فئة التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2023 من منظمي الجائزة في نيوزيلندا، وجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً من جوائز الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2023، علماً أن جمارك دبي حصلت على 45 جائزة في مجال الاتصال المؤسسي خلال السنوات الماضية.

تميز

وأعرب خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي عن فخره واعتزازه بفوز جمارك دبي بهذه الجوائز رفيعة المستوى، مؤكداً أن حكومة دبي تولي أهمية خاصة للاتصال الحكومي باعتباره ركناً أساسياً من أركان نموذج الشراكة المؤسسية والمجتمعية الذي قامت عليه دبي وشكل مظلة لاستراتيجياتها المتطورة والمتميزة، حيث يواكب الاتصال الحكومي في جمارك دبي رؤية القيادة الرشيدة نحو المستقبل، من خلال تبني أحدث الممارسات والتطبيقات المتطورة لرفع كفاءة عملية الاتصال والتواصل المستقبلي الذكي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العصر الحديث، ووسائل التواصل والقنوات المتعددة الحديثة.

خصائص

وتتواصل عملية التطوير والتحسين المستمر للموقع الإلكتروني لجمارك دبي بهويته الجديدة والذي يتميز بشكل وخصائص مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية وانسجاماً مع المعايير التي حددتها حكومة دبي الذكية، ويقدم الموقع الإلكتروني من خلال استحداث تصاميم متطورة، خدمات ذكية متكاملة لجميع فئات المتعاملين تتضمن رمز استجابة سريع Code QR، ومعلومات تواصل لدعم العملاء، كما تم تضمين الموقع برنامج الدردشة التفاعلي للمستخدمين، واستبيانات لقياس سعادة العملاء، بالإضافة إلى توفير تجربة أكثر سلاسة لأصحاب الهمم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات والمعلومات بكل سهولة لتلبية متطلباتهم، كما شملت عمليات التحسين إضافة خاصية البحث عن الرمز المنسق لتصنيف البضائع وتسريع حصول الشركات والمستوردين والمخلصين الجمركيين على تصنيفات الرمز الجمركي.

مبادرات

وتحرص جمارك دبي على تمكين المجتمع وتعد من الجهات الرائدة في المسؤولية المجتمعية، وتسعى الدائرة وبشكل مستدام إلى أن تكون من أكبر المساهمين في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي في دولة الإمارات، وفي هذا الإطار أنجزت جمارك دبي 100 مبادرة مجتمعية خلال العام الجاري، استفاد منها ما يقارب من 150 ألف مستفيد ومن أبرز مبادرات الدائرة المجتمعية لهذا العام تراحم من أجل غزة، معرض منتجات كبار المواطنين، وإفطار صائم، وتعتمد جمارك دبي استراتيجية واضحة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

حرص

تحرص جمارك دبي على تفعيل قنوات التواصل مع مسؤولي البعثات الدبلوماسية للدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية استراتيجية مع دبي، ومع قطاعات الأعمال التي تنتمي إلى هذه الدول، من خلال برامج ومبادرات متنوعة ويقوم قسم العلاقات الخارجية في إدارة الاتصال المؤسسي بدور رئيسي في تنسيق اللقاءات والاجتماعات مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس الأعمال الأجنبية.

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