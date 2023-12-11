«رُوّاد» تطلق النسخة التاسعة من «نجوم الأعمال»

المصدر: الشارقة - البيان

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دشنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، النسخة التاسعة من مبادرتها المجتمعية السنوية «نجوم الأعمال»، والتي تستمر 14 يوماً، حتى 21 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان ضواحي الشارقة، الذي تنظمه دائرة شؤون الضواحي بحديقة القرائن 4 في ضاحية مويلح.

ويشارك في النسخة الجديدة من المبادرة 40 مجموعة طلابية من المواطنين، يمثلون 80 طالباً وطالبة من طلبة المدارس والجامعات في إمارة الشارقة، ضمن الفئة العمرية ما بين 10 إلى 21 عاماً، وسيتم تنظيم الفعالية على مرحلتين، وفقاً للفئات العمرية، وبواقع 20 مشروعاً لكل مرحلة.

وشهد الافتتاح الطلبة المشاركون في المبادرة، وبإجمالي 80 طالباً وطالبة وأولياء أمورهم، إلى جانب فريق العمل المشرف على الجانب التنظيمي للحدث، وجمع من الزوار الذين حرصوا على حضور انطلاقة المبادرة، والمرور على الأكشاك المخصصة للمشاريع، والاطلاع على منتجاتها وخدماتها، وقد تم تحديد المرحلة الأولى من المبادرة لطلبة المدارس للمرحلة العمرية من 10 سنوات إلى 15 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر، فيما خصصت المرحلة الثانية خلال الفترة من 15 إلى 21 ديسمبر، وبمشاركة طلبة المرحلة الثانوية، وطلبة الجامعات للمرحلة العمرية من 16 إلى 21 سنة. وقال حمد المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: تأتي مبادرة «نجوم الأعمال» في دورتها التاسعة، استثماراً للنجاحات التي حققتها في النسخ السابقة، وتمكين المزيد من الشباب لتأسيس مشاريع تجارية ناجحة، وتشجيعهم على تحويل أفكارهم الابتكارية الوليدة إلى مشاريع مصغرة.وأشارت فاطمة آل علي مدير مؤسسة «روّاد» بالتكليف، إلى أن المبادرة منذ انطلاقتها لأول مرة عام 2014 وحتى الدورة الحالية، نجحت في استقطاب 376 طالباً وطالبة من مراحل تعليمية مختلفة، وعرض 160 مشروعاً بأنشطة متنوعة.

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