تعاون بين «سنشري فاينانشال» وجامعة دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت سنشري فاينانشال، شركة الاستشارات المالية، عن تعاونها مع جامعة دبي ومبادئ التعليم الإداري المسؤول لإصدار دليل «الحرية المالية للجميع»، وذلك في إطار التزامها بتحويل الثقافة المالية إلى مهارة حياتية أساسية بين كافة فئات المجتمع. تم إطلاق هذا الدليل، ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي العاشر لمبادرة «مبادئ الأمم المتحدة العالمية للتعليم الإداري المسؤول» في الشرق الأوسط. ويسعى إلى تبسيط المعلومات المالية للعمال والعاملين في الخطوط الأمامية، وتزويدهم بالمهارات المالية الأساسية.

وتدعم المبادرة برنامج «تأهيل المدربين» الذي يساعد على دعم التمكين المالي بين القوى العاملة في الدولة. وتلتزم سنشري فاينانشال، عبر مساهمتها في تصميم هذه المصادر المفيدة والحقيقية حول الثقافة المالية، بوضع تعريف جديد للحرية المالية، من خلال تحسين عملية صنع القرار والاستقرار.

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