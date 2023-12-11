6 مليارات دولار سوق بطاقات الهدايا الرقمية بالمنطقة 2026

المصدر: دبي - البيان

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أشارت تقارير حديثة على أنه من المتوقع أن تصل قيمة سوق بطاقات الهدايا العالمي، والتي تقدر بنحو 450 مليار دولار في عام 2023، إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2032.

ويشهد السوق بروز بطاقات الهدايا الرقمية، أو بطاقات الهدايا الإلكترونية، كأداة فعالة وقوية ليس فقط لراحتها في عالم اليوم سريع التغير وإنما أيضاً لمساهمتها في توفير بيئة أكثر نظافة.

وعلى عكس بطاقات الهدايا التقليدية، تلعب بطاقات الهدايا الإلكترونية دوراً محورياً في إعادة رسم مشهد الهدايا والمكافآت، بدءاً من الهدايا الفورية ووصولاً إلى حوافز الموظفين ومكافآت العملاء وبرامج الولاء، وكل ذلك مع تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير.

ولعل الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة يتوافق بسلاسة مع بطاقات الهدايا الرقمية التي تركز على جوانب الراحة والتنوع وسهولة الاستخدام والانسجام مع البيئة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق بطاقات الهدايا الرقمية إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس التحول المتزايد نحو الممارسات الصديقة للبيئة ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة YOUGotaGift، حسين مكية: الانتقال من بطاقات الهدايا البلاستيكية إلى بطاقات الهدايا الرقمية خطوة جوهرية في تقليل إنتاج البلاستيك العالمي. ومن خلال اعتماد البطاقات الجديدة، تسعى الشركات إلى المساهمة في تقليل النفايات البلاستيكية والانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج بطاقات الهدايا التقليدية إلى حدٍ كبير.

كما يعكس الانتقال من الصيغة البلاستيكية إلى الرقمية التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر نظافة. وباعتبار بطاقات الهدايا الإلكترونية رقمية بالكامل، فإنها تلغي الحاجة إلى النقل والإنتاج والتخزين والشحن، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في إجمالي البصمة الكربونية.

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