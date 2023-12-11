مفاجآت مهرجان التسوق اليومية تعود بتخفيضاتها الكبيرة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود مفاجآت مهرجان دبي للتسوق اليومية من خلال تقديم عروض وتخفيضات ضخمة من مختلف العلامات التجارية لفترات محدودة خلال المهرجان.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، حتى 14 يناير 2024.

ويوفر مهرجان دبي للتسوق تجربة لا تنسى، تتجاوز عروض التسوق والتخفيضات والعروض الترويجية المذهلة، حيث يقدم على مدار 38 يوماً، مجموعة ممتعة من الفعاليات الجذابة المصممة خصيصاً للعائلات، والتي تعدكم بذكريات لا تنسى، مليئة بالفرح والسعادة. ويقدم المهرجان عروضاً ترفيهية حية، وعروض طائرات الدرون الجذابة، إضافة إلى إمكانية زيارة أرض العجائب الشتوية الاستثنائية، ضمن الكثير من التجارب الممتعة، التي تنتظر كل فرد من أفراد العائلة في كل يوم، وفي كل مكان في المدينة.

وخلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 حتى 17 يناير 2024، تقدم مدينة إكسبو دبي فعالية «مدينة الشتاء» متعة وتشويق لا ينتهيان للزوار من جميع الأعمار، حيث ستنبض قبة الوصل بالحياة، من خلال العروض الضوئية الاحتفالية الآسرة. كما يمكن تعزيز متعة العائلات في موسم الأعياد، من خلال زيارة الأسواق المبهجة، ومغارة هدايا الأطفال. وتحتفي المدينة بفصل الشتاء، من خلال شجرة شاهقة يبلغ ارتفاعها 16 متراً، مع تساقط الثلوج والألعاب التفاعلية والحيوية والعروض الترفيهية الحية الممتعة. وفي الوقت نفسه، لا يكتمل موسم الشتاء في دبي دون زيارة سوق الاحتفالات في مدينة جميرا. وسيقام هذا البازار الرائع في الفترة من 15 ديسمبر 2023 وحتى 7 يناير 2024، وسيحتوي على شجرة بطول 36 قدماً، إلى جانب أكشاك طعام موسمية، وأنشطة عائلية غامرة، بما في ذلك قطار القطب الشمالي، والبنجي المكون من أربع حارات، ودوامة البندقية. كما ستكون هناك أيضاً أغانٍ حية لعيد الميلاد، وفرصة لركوب العبرة مع سانتا، وتزيين منزل خبز الزنجبيل.

متعة عائلية

وتوفر دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، خيارات تناول الطعام بالخارج أكثر من أي دورة سابقة، وتعتبر أفضل وقت للعائلات للاستمتاع بأمسية خاصة من الأطعمة اللذيذة. ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من تجارب تذوق الطعام، التي يمكنكم الاستمتاع بها، في حال رغبتكم في خوض مغامرة في الهواء الطلق، في «ذا باي باي سوشيال»، في دبي فستيفال سيتي مول، أو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة من مجموعة متنوعة من عربات الطعام، أو استكشاف الأكشاك الموسمية، والمشاركة في الأنشطة العائلية في حديقة مشرف.

وفي الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر، ستقدم الدورة الأولى من فعالية «كانتين X»، المأكولات اللذيذة، والعروض الترفيهية المناسبة للعائلة، مع الكثير من وسائل الترفيه للأطفال، خلال الفعالية التي تستمر لمدة أسبوعين. وستصبح حديقة مشرف بوصول «كانتين X»، الوجهة الشتوية المثالية للعائلات خلال هذه الفترة، مع مناطق الألعاب القابلة للنفخ والترامبولين والبانجي المخصصة للأطفال، فيما يمكن للآباء الاسترخاء والاستمتاع بالأفلام القديمة من السينما الأوروبية والهندية والعربية، من سياراتهم في منطقة وقوف السيارات. وتتوفر أيضاً العديد من أكشاك الطعام والمطاعم المؤقتة في الحديقة.

ودعا سوق الفريج، الذي يقام داخل متنزه الورقاء الخلاب، في الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر 2023، لاستكشاف كنز من المنتجات الفريدة، التي تضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والناشئة.

اتصالات إم أو تي بي

وتعود فعالية «اتصالات إم أو تي بي» لمهرجان دبي للتسوق هذا العام، في الفترة من 5 حتى 14 يناير 2024 في حي دبي للتصميم، مركز الإبداع والتصميم في دبي. وتجمع بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، وعربات الطعام اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية الجذابة، وتعد مكاناً مثالياً للاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي، مع أنشطة تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك متجر فينتي بيوتي المؤقت، ومعركة الرقص، ومنطقة الألعاب الإلكترونية.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق، بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من إي آند، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز