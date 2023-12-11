«نيرا» و«تاليس» توقعان اتفاقية شراكة بدبي

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركتا نيرا وتاليس اتفاقية شراكة تُعنى بعرض وتقديم نظام: نظام الصيانة (MEM)، إلى مقدمي خدمات الملاحة الجوية؛ وبذلك عقدت الشركتان تحالفاً رسمياً استراتيجياً يهدف إلى: تصميم تقنيات متقدمة تتناسب مع متطلبات محددة ودقيقة؛ ستسهم في تقديم فائدة غير مسبوقة لمقدمي خدمات الملاحة الجوية، حيث تأتي هذه التصاميم نتاجاً لخبرات وتقنيات كلتا الشركتين؛ ممّا يجعلها فريدة ونوعية في مجالات وقطاعات صيانة أنظمة الاتصالات، والملاحة، والمراقبة الجوية.

وقع الاتفاقية في دبي الرئيس التنفيذي لشركة نيرا، المهندس خالد عطية، ونائبة الرئيس لمبيعات الأنظمة الأرضية والجوية في شركة تاليس فريديريك ميلر، ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل الشركتان معاً لتصميم وتسويق نظام الصيانة والمنتجات الرقمية الأخرى.

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