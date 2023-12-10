11800 وحدة سكنية في أبوظبي منذ بداية 2023

المصدر: أبوظبي ـ سامح الليثي

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سجلت الشركات العقارية المطورة في أبوظبي في الإمارة 11800 وحدة سكنية جديدة مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية إلى جانب أكثر من 684 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية، وذلك عبر 39 مشروعاً تختلف ما بين تحت الإنشاء والمنجز بالكامل تم تسجيلها عقارياً في الإمارة منذ بداية العام الجاري.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة فإن أكثر من 87 % من الوحدات السكنية وحوالي 58 % من مساحات الأراضي المتاحة للبناء تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الأعمال الإنشائية بأكثر من 10300 وحدة سكنية وأكثر من 400 ألف متر مربع، بينما تركزت 13 % من الوحدات بحوالي 1500 وحدة و284 ألف متر مربع في المشاريع المنجزة التي تم تسجيلها.

مشروع جاردينيا

وضمت أحدث المشاريع تحت الإنشاء على لائحة التسجيل مشروع «جاردينيا» المطور في جزيرة «ياس» والذي يضم 1443 وحدة إلى جانب المرحلة الثانية منه والتي تضم 971 وحدة، إلى جانب مشروع «نوبو ريسدنز 2» الذي تطوره أيضا شركة الدار في جزيرة السعديات ويضم 47 وحدة.

كما شملت المشاريع الحديثة مشروع «ريناد» المطور في جزيرة الريم لتوفير 265 وحدة ومشروع «مياس ات» في جزيرة ياس لتوفير 258 وحدة، ثم مشروع «مرجان» السعديات والذي يضم 60 فيلا.

وضمت لائحة المشاريع المسجلة أيضاً مشروع «بلوم ليفنج كساريس» الذي تطوره شركة «ديستركت العقارية» لتوفير 392 وحدة عقارية، تلاه المرحلة الأولى ضمن التطوير العام في جزيرة «رمحان»، وتتضمن تلك المرحلة 356 وحدة.

وكانت الجزيرة قد شهدت تسجيل أول مشاريع التطوير وهو مشروع للفيلات السكنية يوفر 234 وحدة، كما تم تسجيل مشروع لتطوير الأراضي بالمنطقة «د» في مشروع «ذا فيليجز» الذي تطوره شركة «برراي عين الفايضة» في مدينة العين لتوفير 184.1 ألف متر مربع للوحدات السكنية.

وشهدت «جزيرة السعديات» أيضاً تسجيل ما يتجاوز 2000 وحدة سكنية عبر 7 مشاريع، تصدرها مشروع «السدر» لتوفير 619 وحدة سكنية، وهناك مشروع قرية «الحد سان رايز» والذي تطوره شركة «السعديات للتطوير» لتوفير 564 وحدة عقارية، إلى جانب مشروع «منارة ليفنج» لتطوير 273 وحدة سكنية.

وتم تسجيل مشروع «ذا سورس» لتوفير 204 وحدات سكنية، إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية، وهناك أيضاً مشروع «اثر» لتطوير 173 وحدة سكنية، كما تم تسجيل مشروع «ذا سورس ريسدنس» لتوفير 148 وحدة عقارية، كما تم تسجيل مشروع «سي 3 جاردن» والذي تطوره شركة «بوطينة» ويوفر 54 وحدة.

ريم هيلز

بدورها، شهدت جزيرة «الريم» تسجيل مرحلة جديدة من مشروع «ريم هيلز» لتوفير 984 وحدة سكنية، إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً، كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة 4 مشاريع ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة «A»، و171 وحدة في المرحلة «B» و240 فيلا في المرحلة «C»، إلى جانب مساحات أراضٍ تجارية في المرحلة «D».

وضمت جزيرة «ياس 1» عدة مشاريع تم تسجيلها خلال الفترة المنقضية من العام، منها مشروع «سي لافي» الذي تطوره شركة «ناين يارد» لإنشاء 668 وحدة، إلى جانب المساحة التجارية، إلى جانب مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة «ياس»، وأيضاً تسجيل مرحلة لإنشاء 20 وحدة سكنية في مشروع «ياس ايكرز».

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