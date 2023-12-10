دبي ترسخ مكانتها وجهة لأشهر العلامات التجارية وسلاسل التجزئة

المصدر: دبي - البيان

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رسخت دبي مكانتها وجهة لأشهرالعلامات وسلاسل التجزئة والبيع عالمياً بفضل مقوماتها المميزة واحتضانها للزوار والسياح والمقيمين من أنحاء العالم.

ومع تدفق الأثرياء من أنحاء العالم على دبي وانتعاش التدفقات السياحية تحرص الشركات والعلامات العالمية الفارهة على البحث عن موطئ قدم في الإمارة باعتبارها وجهة عالمية للفعاليات والتجزئة.وافتتحت «لوف لاكشري»، أحد أبرز متاجر إعادة بيع السلع الفاخرة التي اشتهرت في لندن، أبواب أول متجر لها في الإمارات، تحديداً في منطقة الخليج التجاري في دبي .

وذلك ضمن استراتيجية التوسع الطموحة للعلامة التجارية في منطقة الخليج العربي.وتتمتع «لوف لاكشري» بمكانة خاصة كواحدة من أكبر متاجر إعادة البيع في المملكة المتحدة، حيث تتخصص في حقائب المصممين المحبوبة مسبقاً، والمجوهرات، والساعات الفاخرة، حيث تتألق بتشكيلتها الرائعة التي تضم حقائب شانيل وهيرميس المحبوبة على مستوى العالم.

واختارت «لوف لاكشري» دبي كمكان لافتتاح فرعها الجديد بسبب تمازجها الفريد بين التراث والحداثة وتواجدها البارز كمركز عالمي للتسوق والأعمال التجارية. تعكس هذه المدينة الدينامية قيم الفخامة والرفاهية.

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