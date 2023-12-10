مهرجان دبي للتسوق يطلق أفضل التجارب لإمتاع الزوار

المصدر: دبي - البيان

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يوفر مهرجان دبي للتسوق تجربة لا تُنسى، تتجاوز عروض التسوق والتخفيضات والعروض الترويجية المذهلة، إذ يقدم على مدار 38 يوماً، مجموعة ممتعة من الفعاليات الجذابة المصممة للعائلات، والتي تعد بذكريات لا تنسى، مليئة بالفرح والسعادة.

ويقدم المهرجان عروضاً ترفيهية حية، وعروض طائرات الدرون الجذابة، إضافة إلى إمكانية زيارة أرض العجائب الشتوية الاستثنائية، ضمن الكثير من التجارب الممتعة، التي تنتظر كل فرد من أفراد العائلة في كل يوم، وفي كل مكان في المدينة.

عروض ضوئية

وتقدم فعالية «أضواء دبي»، عرضاً استثنائياً لزينة ضوئية رائعة طوال مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024. وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام، مع فنانين ومصممين ومهندسين معماريين، إلى جانب استوديوهات عالمية لعرض إبداعاتهم المذهلة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة.

وتستعد منطقة السيف التاريخية في دبي، لإبهار زوارها، وستضفي أضواء النيون على سوق الذهب مزيداً من الأناقة، وتحولها إلى منطقة تفيض بالإيجابية والإلهام، إذ يمكن القيام بنزهة ممتعة لمشاهدة العروض المميزة للافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع كل منها برسائل راقية.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الزوار، ألا يفوتوا المنظر الساحر لـ 40 عبرة تضيء خور دبي، والتي تعتبر خلفية مثالية لالتقاط صور مذهلة.

بلاد العجائب

ويمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفالات المبهجة، والتجمعات العائلية مع مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم مجموعة كبيرة من عجائب الشتاء في جميع أنحاء دبي، بشكل لم يسبق له مثيل. وخلال الفترة من 15 ديسمبر حتى 17 يناير، تقدم مدينة إكسبو دبي فعالية «مدينة الشتاء»، متعة وتشويق للزوار من جميع الأعمار، حيث ستنبض قبة الوصل بالحياة، من خلال العروض الضوئية الاحتفالية الآسرة.

كما يمكن تعزيز متعة العائلات في موسم الأعياد، من خلال زيارة الأسواق المبهجة، ومغارة هدايا الأطفال. وتحتفي المدينة بفصل الشتاء، من خلال شجرة شاهقة يبلغ ارتفاعها 16 متراً، مع تساقط الثلوج والألعاب التفاعلية والحيوية والعروض الترفيهية الحية الممتعة. ولا يكتمل موسم الشتاء في دبي دون زيارة سوق الاحتفالات في مدينة جميرا.

وسيقام هذا البازار الرائع في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 7 يناير، وسيحتوي على شجرة بطول 36 قدماً، إلى جانب أكشاك طعام موسمية، وأنشطة عائلية غامرة، بما في ذلك قطار القطب الشمالي والبنجي المكون من أربع حارات، ودوامة البندقية. كما ستكون هناك أيضاً أغانٍ حية لعيد الميلاد، وفرصة لركوب العبرة مع سانتا، وتزيين منزل خبز الزنجبيل.

وتعتبر العروض الترفيهية ركيزة أساسية في مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين المستعدين لإبهار العائلات بمواهبهم وعروضهم الاستثنائية. وإضافة إلى العروض الموسيقية الممتعة، والعروض المسرحية والغنائية المذهلة، تقام مجموعة رائعة من العروض الموسيقية الحية، ما يضمن تجارب لا تُنسى للجميع خلال دورة هذا العام.

إضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بأمسية ترفيهية مليئة بالعروض الغنائية الممتعة في أمسية «ريوايند ريلوديد»، في كوكا كولا أرينا، اليوم الأحد. وتقدم هذه الأمسية المليئة بالمرح، مجموعة من أبرز نجوم بوليوود، في تجربة لن تُنسى، وفي ليلة مثالية لأفراد العائلة. وسيعتلي المسرح أشهر نجوم الغناء في بوليوود، من أمثال «أوديت نارايان» و«ألكا ياغنيك»، في أجواء من المتعة والبهجة الموسيقية.

متعة عائلية

وتوفر دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، خيارات تناول الطعام بالخارج أكثر من أي دورة سابقة، وتعتبر أفضل وقت للعائلات للاستمتاع بأمسية خاصة من الأطعمة اللذيذة. ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من تجارب تذوق الطعام، التي يمكن الاستمتاع بها في الهواء الطلق في «ذا باي باي سوشيال»، في دبي فستيفال سيتي مول، أو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة من مجموعة متنوعة من عربات الطعام، أو استكشاف الأكشاك الموسمية، والمشاركة في الأنشطة العائلية في حديقة مشرف.

ودعت ادارة المهرجان، الزوار إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، والاستمتاع بالطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حللها خلال أروع أوقات السنة. ويحفل المهرجان بالعديد من المغامرات المشوقة في كل زاوية من زوايا المدينة، من التجارب الساحرة، إلى الأنشطة الترفيهية الاستثنائية كل يوم وعلى مدى 38 يوماً.

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